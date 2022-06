Sanremo: domenica prossima al Mercato dei Fiori, 1° Torneo Internazionale di Ginnastica Estetica di Gruppo

La città di Sanremo ospita domenica 19 giugno il 1° Torneo Internazionale di Ginnastica Estetica di Gruppo. La competizione, che festeggia il decennale di questa disciplina sportiva in Italia, si svolgerà al Polo sportivo del Mercato dei Fiori con inizio alle ore 15.

"Le Società Ginnastica Alba, CG 2000 e Riviera dei Fiori in qualità di Società organizzatrici - si spiega nel comunicato - hanno il piacere di accogliere la competizione che ospiterà oltre 120 atlete suddivise nelle categorie Start Up e Internazionale Short Program e Long Program.

Si confronteranno in pedana ginnaste provenienti dall' Italia, dalla Francia e dalla Germania che offriranno al pubblico un pomeriggio sportivo ricco di coreografie di uno sport che in Italia, sotto l'egida della Fisac (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici) e nel mondo, regolamentata dalla IFAGG (International Federation of Aesthetic Group Gymnastics) è in grande crescita.

Uno sport di gruppo a corpo libero che mette insieme capacità tecniche, artistiche, esecutive ed espressive, guidate dalla musica che accompagna le ginnaste in pedana durante le performance.

Non mancheranno Messaggi di Pace e di Solidarietà , linee guida nei momenti in cui i disagi della Pandemia, lo sconcerto e la sofferenza delle guerre nel mondo pesano sull'umanità e sulla nostra quotidianità.

Venti le squadre in gara, tra queste quelle che hanno brillato nel Campionato Italiano 2022 concluso lo scorso mese di maggio.

Il Programma Start up e il programma internazionale (che comprende lo Short program con coreografie sulle note del Rock and Roll e del Flamenco e il Long Program con musiche libere) offriranno certamente uno spettacolo apprezzato dal pubblico presente.

Nelle foto alcuni momenti di esercizi della Ginnastica Estetica di Gruppo.

Il Comitato Organizzatore, nelle persone di Yana Romanova, Laura Revello, Claudio Frascarelli ringraziano il Comune di Sanremo per l'ospitalità e danno il Benvenuto ad atleti, istruttori, giudici e a tutto il pubblico presente.

Lunedi 20 giugno dalle ore 9.00 alle 16 si terrà uno stage di questa coinvolgente disciplina aperta a tecnici e ginnasti che avranno piacere di aderire. Ancora una volta il Polo Sportivo di Valle Armea ospiterà un evento di ginnastica grazie alla positiva collaborazione tra la Ginnastica Riviera dei Fiori, il Comune di Sanremo ed Amaie".