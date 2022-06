Sanremo: domenica prossima 70 'Supercar' arriveranno nella città dei fiori per la 'Targa Sobrero'

Farà tappa, domenica prossima a Sanremo, “Targa Sobrero”, il raduno di auto sportive che coinvolge circa 70 supercar. Giunto alla seconda edizione, è rivolto ad appassionati di auto sportive, Ferrari, Lamborghini, Porsche e si svolge a tappe, abbracciando Piemonte e Liguria: Monforte d’Alba, Dogliani, Mondovì, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Sanremo.

“Targa Sobrero” è caratterizzato da prove di regolarità e si presenta come un connubio tra sport, turismo e piacere culinario, dal momento che apporta un valore turistico al territorio coinvolgendo anche ristoranti, strutture ricettive e aziende del settore. L’assessore al turismo Giuseppe Faraldi così commenta. “Sanremo diventa sempre più protagonista grazie ad eventi che ben rappresentano e valorizzano lo spirito turistico-sportivo del nostro territorio. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto la nostra città come tappa conclusiva di questo prestigioso raduno che porta un turismo di qualità”.