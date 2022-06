Il professor Francesco Profumo ospite domani del Rotary Club Imperia

Nuovo appuntamento pubblico del Rotary Club Imperia dedicato a un personaggio e ad un argomento di grande rilievo.

Sabato 18 giugno, alle 18,00, nella Sala conferenze della Fratelli Carli, in via Garessio 13, a Imperia, interverrà infatti il professor Francesco Profumo, che affronterà il tema: “La Compagnia di San Paolo e il supporto alle attività del Pnrr”.

Sottolinea il Notaio Franco Amadeo, presidente del Rotary Club Imperia: «L’appuntamento di sabato con il professor Francesco Profumo conclude un ciclo in incontri di alto livello, sia per le personalità intervenute, che per i temi affrontati. Si tratta di incontri che il Rotary Club Imperia ha voluto aprire al pubblico, proprio per il grande interesse legato ai protagonisti e alle relazioni che hanno tenuto. Abbiamo avuto l’onore di ospitare il professor Armando Fumagalli, docente dell’Università Cattolica di Milano, che ha affrontato l’evoluzione del cinema e dell’industria audiovisiva e il professor Alberto Mantovani, docente dell’Humanitas e indubbiamente il più grande immunologo italiano, che ci ha parlato delle sfide dal cancro al covid 19. Siamo inoltre riusciti ad ospitare a Imperia la rassegna ‘Io qui sottoscritto’ del Notariato nazionale, dedicata ai testamenti di grandi italiani, che ha riscosso un notevole successo di pubblico, con oltre 2 mila visitatori ed è stata degnamente completata dalla presentazione tenutasi in occasione del Festival della Cultura Mediterranea, con l’intervento del Notaio Giulio Biino, vicepresidente del Consiglio nazionale del Notariato e presidente della Fiera del Libro di Torino. Ora chiudiamo questa interessante rassegna con il professor Francesco Profumo, presidente della Fondazione della Compagnia di San Paolo, che affronterà la questione del supporto alle attività del Pnrr, il Piano nazionale Ripresa e Resilienza, strumento strategico per il futuro economico dell’Italia e delle sue imprese. Crediamo si tratti di un altro appuntamento di grandissimo interesse e di una degna conclusione di un periodo indubbiamente impegnativo per il Rotary Club Imperia, ma ricco di soddisfazioni».

Francesco Profumo è professore ordinario di Macchine ed Azionamenti elettrici al Politecnico di Torino, professore incaricato all'Università di Bologna e presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Qui di seguito un curriculum più completo del professor Francesco Profumo:

· Professore Ordinario di Macchine ed Azionamenti Elettrici al Politecnico di Torino.

· Professore incaricato all'Università di Bologna

· Nel 2005 ha ricoperto l'incarico di Rettore del Politecnico di Torino.

· È stato Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

· Già Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca nel Governo Monti.

· Già Presidente di IREN SpA e Presidente di Inwit SpA.

· È Presidente di ACRI e della Fondazione Compagnia di San Paolo, Presidente della Fondazione Bruno Kessler e Presidente della Business School ESCP.

· È Membro dell’EIC European Innovation Council Board.