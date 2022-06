Il 2 luglio a Imperia '100 fiori bianchi...' per la Festa della Bandiera Argentina

Sabato 2 luglio, dalle 20 alle 22,45 appuntamento spettacolarizzato con la cultura del Tango (teatrodanza, poesia, musica, esibizioni, ballo, etc) con la performance di piazza "100 Fiori per Manuel Belgrano" a cura di Casa de Tango by Etnotango nell'ambito della Notte Bianca per la 35° Festa della Bandiera Argentina, organizzata dal Circolo Manuel Belgrano nel borgo verde di Costa d' Oneglia.