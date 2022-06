'Bordighera, un paese di Sapori': la prossima settimana torna dopo due anni la kermesse nella città alta

Tutto pronto per la quinta edizione di ‘Bordighera, un Paese di Sapori’, con il paese alto che torna protagonista a tavola il 23 e 24 giugno dalle 19.

E' un atteso ritorno dopo il forzato stop causato dalla pandemia: gli chef con le loro proposte culinarie saranno i protagonisti della rassegna enogastronomica. Il grande successo delle precedenti edizioni è dovuto al lavoro di squadra di coloro che continuano a credere in questo evento (Confcommercio, ristoratori e l'Amministrazione Comunale) che richiama ogni anno migliaia di visitatori e turisti, che per due sere vedono il centro storico gremito di persone.

La manifestazione, che ha il Patrocinio della Regione Liguria, si svolgerà giovedì e venerdì prossimi dalle 19. La splendida cornice della ‘Città Alta’ sarà lo scenario per amplificare e comunicare ai residenti e soprattutto ai turisti la valenza delle eccellenze enogastronomiche con caratteristiche di alto pregio e particolarità, ma anche il valore del territorio di produzione con le peculiarità paesaggistiche. Con l'attiva collaborazione dei ristoratori locali verrà creato un interessante percorso enogastronomico dedicato alle eccellenze locali.

Saranno infatti gli chef dei ristoranti partecipanti ad allestire un ideale itinerario del gusto con specialità a tema per la valorizzazione degli elementi fondamentali della cultura enogastronomica del Ponente. Le ricette più singolari e caratteristiche della tradizione ligure saranno dunque le indiscusse protagoniste: una miriade di profumi e di gusti che non mancheranno di stupire e soddisfare anche i palati più esigenti.

La formula è semplicissima: i ristoranti coinvolti nell'iniziativa proporranno alcuni piani della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati seduti ad uno dei tavoli allestiti in Piazza C. Viale, Piazza del Popolo e lungo i carugi, a prezzi promozionali; il costo previsto per ogni singola portata è compreso tra 4 e 10 euro. Un'occasione non solo per ì residenti ma anche per i turisti che potranno degustare ricette di gastronomia tipica in un contesto speciale.

Un percorso degustativo per soddisfare tutti i palati) Un invito agli amanti della buona cucina, perché non si lascino scappare l'opportunità di conoscere i migliori piatti del Ponente Ligure e carpire i segreti degli chef di Bordighera. Non mancheranno ì concerti dal vìvo a fare da cornice musicale durante le serate, con i gruppi Toità .Sound Pressure c Isabelle Trio e DJ Set Caligola.

Una vera e propria festa per trascorrere due serate di divertimento in compagnia del buon cibo, la voglia di ritrovarsi e la musica.

Gianluca Berlusconi, presidente della Confcommercio bordigotta, ha così commentato: “Dopo lo stop fonato causa pandemia ci rivediamo per il primo appuntamento enogastronomico della stagione estiva. E’ prevista la partecipazione di 20 esercenti con la formula semplice e ben rodata. I ristoratori coinvolti nell'iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati durante il percorso tra i carrugi. Mi preme sottolineare ancor più quest'anno lo sforzo e il supporto degli organizzatori nelle figure di Chiaro Dogana, Claudia Roggero e tutto il Consiglio Direttivo e degli Sponsor Banca di Caraglio, Agenzia Domus, Mondocarta, Intesa Grondi Impianti. Farmacia Intemazionale e Pescherìa Biancheri, grazie ai quali possiamo realizzare sempre manifestazioni di qualità. Un ringraziamento speciale all'Amministrazione e alle maestranze comunali per la collaborazione e il sostegno in tutte le nostre iniziative”.

“Sono particolarmente felice del ritorno di ‘Un Paese di Saporì’ – ha detto il Sindaco Vittorio Ingenito - manifestazione che fin dalla sua prima edizione ha saputo conquistare cittadini ed ospiti grazie ad una formula che unisce con successo l'eccellenza del gusto e la suggestione del centro storico. L'appuntamento, uno dei più attesi del calendario estivo, esprime tutte le potenzialità dell'enogastronomia e conferma il settore quale asset strategico su cui puntare per lo sviluppo turistico di Bordighcra, insieme ad outdoor, arte e cultura, Santuario dei Cetacei. Sono queste le leve su cui l'Amministrazione sta lavorando per la promozione ed il rilancio della Città, in collaborazione con il Tavolo del Turismo e con il fondamentale supporto del team di professionisti che ha già curato il Piano Strategico presentato lo scorso maggio. Il mio grazie al presidente Gianluca Berlusconi e a Confcommercio Bordighcra. per la competenza organizzativa e per l'entusiasmo, e a tutti i ristoratori che ci accompagneranno in un itinerario di gusto e convivialità”.