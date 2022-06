Manutenzione estintori: occhio alla frode

La Martini Gas per la provincia di Imperia, rappresenta da oltre 20 anni, il punto di riferimento nell'approvvigionamento sicuro di combustibili liquidi (GPL) sia nell'ambito domestico che commerciale. L'azienda si occupa anche di antincendio ed è certificata ICIM, ente terzo indipendente, che controlla ogni azienda manutentrice che aderisce al programma e garantisce, attraverso un sistema di cartellini numerati e dotati di QRcode univoco, ogni singolo intervento.

Lo staff di questa società ci tiene molto a fornire un servizio di qualità ai propri clienti, un servizio che sia soprattutto veramente sicuro. Proprio per tenere alta l’attenzione dei suoi clienti sul problema dei mancati controlli estintori, fornisce sempre un certificato che attesti la partecipazione dell'azienda al programma di “Manutenzione certificata da Ente Terzo“, e che ogni visita per le manutenzioni estintori, è eseguita secondo quel protocollo.

Per fornire maggiore sicurezza ai suoi clienti, dopo il controllo estintore, oltre al certificato, viene rilasciato anche un ulteriore documento, che comprova che il lavoro eseguito è coperto da assicurazione per i sei mesi successivi, cioè sino al successivo controllo programmato. L'azienda Martini fa parte del consorzio nazionale (Sicurnet) che riunisce le aziende per la sicurezza sul luogo di lavoro e l’antincedio, che condividono gli stessi principi di qualità e rigore nell’applicazione delle normative. Questa partnership contribuisce ad ampliare l'operatività su tutto il territorio nazionale. Insomma, è evidente che alla Martini Gas di Arma di Taggia si fa veramente di tutto perché la sicurezza non sia solo una bella parola ma un fatto concreto per tutti i clienti.

Per ulteriori informazioni:

Martini Gas di Nicola Martini

Via Levà, 95 - 18018 Arma di Taggia

Telefono: 0184 43240