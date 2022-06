Adotta il software CRM Open Source di vtenext, per ottimizzare le performance aziendali

Ogni realtà che punta ad ottimizzare le proprie performance e coltivare il rapporto con la clientela dovrebbe dotarsi di un CRM Open Source. È uno speciale software pubblico e condivisibile, caratterizzato da un codice visualizzabile e modificabile da tutti coloro che operano all’interno dell’azienda in modo semplice e rapido.

Si tratta di un approccio che apporta molteplici vantaggi rispetto ad una soluzione CRM proprietaria, cioè fruibile soltanto da chi possiede i diritti esclusivi del codice. In primo luogo, l’accesso diretto aumenta la possibilità di controllo e trasparenza sulle iniziative realizzate e su quelle a cui la community sta lavorando.

Il software è facilmente integrabile con i principali applicativi presenti in azienda. Inoltre, visto che nel mondo Open Source le innovazioni sono all’ordine del giorno, vengono rapidamente captate e implementate, grazie al supporto degli utenti sparsi in tutto il mondo.

Un team di esperti e appassionati analizza, scarica e revisiona costantemente il codice e le attività della piattaforma. Così, eventuali falle o bug di sistema possono essere immediatamente individuati e risolti.

Un software di Customer Relationship Management, poi, consente di gestire al meglio le relazioni con i clienti, creando un’esperienza indimenticabile, dal primo contatto al post-vendita. Essenziale in una strategia customer centric, permette anche di aumentare le vendite e di gestire qualunque richiesta in tempo reale.

Ma quali sono i migliori software disponibili? vtenext propone una piattaforma veloce e flessibile che si coniuga rapidamente con gli altri sistemi e permette di automatizzare e digitalizzare oltre l’80% dei processi aziendali. Si tratta di una soluzione CRM + BPM Open Source unica, che unisce la potenza di un motore di gestione ed un CRM Open Source.

vtenext è una software house italiana nata nel 2008 con sedi a Verona, Milano e Londra. Oggi vanta oltre 2.000 clienti business, 93.000 utenti community e 93 partner e reseller. Il team è formato da sviluppatori e consulenti esperti, in grado di aiutare le aziende a sviluppare progetti specifici a seconda delle loro necessità.

Non a caso, anche il metodo di lavoro di vtenext è contraddistinto da una filosofia “Open”. I processi aziendali sono chiari, trasparenti e volti al raggiungimento di uno scopo comune. Colleghi e collaboratori si confrontano quotidianamente e prendono parte attiva al processo decisionale, al fine di individuare la soluzione migliore.

Infine, la qualità garantita dalla software house è confermata anche dalle certificazioni ISO 27001 e 9001, rinnovate con successo ogni anno. La prima corrisponde alla norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e coordinare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. La seconda, invece, riguarda le linee guida che definiscono le prerogative per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità all’interno di un’organizzazione. Tutto questo è pensato, chiaramente, in un’ottica di massimizzazione della Customer Experience.