Coronavirus: scendono oggi in provincia i nuovi contagiati e cala sotto il 16% anche il tasso di positività

Sono 845 i nuovi positivi al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, 70 dei quali in provincia di Imperia. I nuovi positivi a Savona sono 93 a Genova 450 e a La Spezia 154.

Oggi sono stati 5.362 tamponi dei quali 1.084 molecolari e 4.278 antigenici rapidi, per un tasso di positività, oggi in diminuzione, al 15,75%. Lieve calo per i ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo 21 (uno in meno di ieri) e nessun paziente è in terapia intensiva. In calo anche quelli su base regionale, pari a 153 (-1) dei quali 4 (uno in meno) in terapia intensiva.

Nessun morto oggi nella nostra regione. Sono 6.536 i pazienti in isolamento domiciliare, 534 in più rispetto a ieri.

Sotto il bollettino e il dettaglio sulle vaccinazioni.