Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 17 a domenica 19 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 17 GIUGNO



SANREMO

8.15. Show Jumping 2022 - CSIYH-1 + CSI 1* + CSI 2* + CSIP-A: gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero, fino al 19 giugno

10.00-19.00. Mostra fotografica collettiva dei soci del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo sul tema ‘Ambiente, clima, futuro’. Palazzo Nota, in occasione dell’inaugurazione, l'ingresso è gratuito (fino a domenica 26 giugno, da martedì a domenica h 10/12-15/19, lunedì chiuso)

16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno

17.30-22.30. Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni), fino al 26 giugno (da martedì a domenica)

IMPERIA

9.00. ‘Il Family Business Management nell’agroalimentare’: convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova con la collaborazione della Delegazione Sardegna dell’Osservatorio di Diritto Agroalimentare e vitivinicolo italiano. Partecipano professionisti provenienti da diversi ambiti (docenti universitari, dottori commercialisti, avvocati), studenti e degli Ordini professionali locali. Aula Magna del Polo Universitario Imperiese (più info)

18.30. Inaugurazione di Ineja 2022: Festa di San Giovanni in Calata Cuneo, Banchina Aicardi, fino al 26 giugno (il programma a questo link)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



11.00. Per le ‘Giornate Europee dell’Archeologia’, visita guidata al Riparo Bombrini e agli scavi in corso con il Professor Negrino (Università di Genova) e il Professor Riel-Salvatore (Università di Montreal), ingresso con biglietto del museo, info 0184 38113 (più info)

21.00. ‘Novecento’ dal romanzo di Alessandro Baricco di e con Riccardo d’Elia. Teatro comunale, 0184 6183225/233 (più info)

BORDIGHERA



16.00-19.00. 'La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera': mostra dedicata alla Chiesa Anglicana. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 19 giugno

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

TAGGIA ARMA



21.00. ‘La cucina del territorio incontra lo Champagne’: incontro di degustazione a cura dell'Onav (Organizzazione Assaggiatori di Vino di Imperia) con il maestro assaggiatore Onav, Andrea Briano + presentazione del nuovo Corso di primo livello per diventare Assaggiatori di vino che partirà in autunno. Enoturismo Terre del Moscatello in via Gastaldi 15/b



ENTROTERRA



CARAVONICA

19.30. Festa di Sant'Antonio: Sagra della Buridda + dalle h 21.30, serata danzante con Paolo Bagnasco e la sua Orchestra. Piazza del paese, ingresso libero

COSTARAINERA



20.30. Musica Live con Beatrice & Serena in piazza del Centro Storico

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

21.00. ‘Stadtkapelle Offenburg’: concerto diretto dal M° Axel Berger. Moderatore Jess Haberer. Collegiata San Giovanni Battista

REZZO

20.00. Escursione notturna nella faggeta di Rezzo accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso (10 euro). Ritrovo a Passo Teglia, info 338 7718703 (più info)

TERZORIO

19.00. Festa di inizio estate: apericena e musica per tutti con Radio Grock Dj Set Riccardo. Liscio, pop, balli di gruppo. Piazza San Giovanni Battista, ingresso gratuito

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

19.00. Inaugurazione 61° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 21 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

11.00. ‘Urban Painting Around The World’ (UPAINT - UPAW): performance live di artisti di calibro internazionale di Street Art. Terrasses du Soleil Casino de Monte-Carlo, fino al 20 giugno (più info)

21.30. ‘Musica per l’Oceano’: tra grandi brani classici e contemporanei, quattro artisti americani (soprano, basso baritono e pianista) rendono omaggio all'oceano. Concerto organizzato dalla Fondazione Prince Albert II di Monaco e il Consolato Generale degli Stati Uniti a Marsiglia. The Monaco Open Air Cinema, Chemin des Pêcheurs (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





SABATO 18 GIUGNO



SANREMO



10.00-20.30. ‘Run For The Wales 2022’: charity marathon a favore dell’Istituto Tethys suddivisa in una mezza maratona competitiva per i runner, una 10 km non competitiva e una camminata di 3 km per tutti, la Run for the Whales. Pista ciclo-pedonale della Riviera dei Fiori (il programma a questo link)

18.00. Concerto Omaggio del Mila Ogliastro Trio al M° Franco Cerri e ai classici americani. Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni)

IMPERIA



17.00. Per i Pomeriggi Universitari (20ª edizione), presentazione tesi ‘Il Santuario di Montegrazie ad Imperia. L’onda lunga del romanico nel ponente ligure attraverso l’opera dei Magistri Antelami’ di Marta Dolmetta (Università degli Studi di Firenze). Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

17.30-21.30. Ineja 2022: Festa di San Giovanni con infiorata + esibizione danza sportiva + ballo liscio. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, fino al 26 giugno (il programma a questo link)

18.00. ‘La Compagnia di San Paolo e il supporto alle attività del PNRR’: conferenza del prof. Francesco Profumo - Professore Ordinario di Macchine ed azionamenti elettrici al Politecnico di Torino e Professore incaricato all'Università di Bologna. Evento a cura del Rotary Club Imperia. Sala conferenze della Fratelli Carli, ingresso libero

18.00. ‘La Forma dell'Anima’: inaugurazione mostra personale di Silvia Caimi a cura di Giammarco Puntelli. Villa Faravelli, fino al 17 luglio (orari apertura MACI, giovedì h 18.30/22.30, sabato h 9.30/12.30)

21.00. Spettacolo dal titolo S’manie della villeggiatura’ a conclusione del Laboratorio Adulti. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, Via Bonfante 37, info 329 7433720, necessaria mascherina FFP2



21.00. Giraparasio - la sera prima dell'Infiorata: passeggiata in compagnia alla scoperta di vie e piazze, panorami e curiosità del Parasio. Ritrovo in Piazza del Duomo, obbligatoria la prenotazione al 331 6992009 (Enzo)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata gratuita con navetta a Rocchetta Nervina accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Breil sur Roya oppure alle 10 presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info Tel. 327 0824866 (più info)



11.00 & 16.00. Per la Giornate Europee dell'Archeologia, visita guidata ai reperti della città romana di Albintimilium esposti al Museo e connessi all'alimentazione nell'antichità, info 0184 351181

17.00. Presentazione del libro ‘La Ragazza in Giardino’ di Marise Ferro. A cura della Professoressa Francesca Sensini dell’Università Cote d’Azur di Nizza. Modera la Professoressa Federica Lorenzi. Sala ‘Emilio Salgari’ della Biblioteca Civica Aprosiana, ingresso gratuito

19.00-2.00. ‘Peace & Love’: 12ª edizione della Notte Bianca a Ventimiglia con strade chiuse al traffico e isole pedonali anche in via Aprosio, via Ruffini e via Hanbury e via Roma e alcune traverse. Previsti una quindicina di Punti musica complessi dal vivo e dj set (più info)



VALLECROSIA



17.30. Consegna delle Aquile A.N.A. agli Alpini che hanno prestato servizio per operazione covid + conferenza del generale di corpo d'armata Marcello Bellacicco dal titolo ‘Ucraina: una guerra che ci tocca da vicino’. Sala polivalente G. Natta

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

15.00-17.30. Ultimo incontro del Laboratorio di Scrittura ‘L’arte del Racconto’ a cura di Mary Del Barba e Daniela Bruno: secondo di cinque incontri quindicinali (ancora il 4 e 18 giugno) per tutti coloro che vogliono conoscere tecniche e strategie per immaginare, stendere, rifinire, rivedere la narrazione di un racconto. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò, in via San Sebastiano, info 320 0221011

16.00-19.00. 'La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera': mostra dedicata alla Chiesa Anglicana. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 19 giugno

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



TAGGIA



16.30. Presentazione del volume ‘Dalla STEL alla Riviera Trasporti, 80 anni di filobus a Sanremo’ di Stefano Alfano ed Enrico Nigrelli. Sede del Museo Nazionale dei Trasporti/D.L.F. presso la nuova Stazione FS di Taggia, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



18.30. ‘Run For The Wales 2022’: partenza dalla ex Stazione Ferroviaria della Half Marathon, charity marathon a favore dell’Istituto Tethys suddivisa in una mezza maratona competitiva per i runner, una 10 km non competitiva e una camminata di 3 km per tutti, la Run for the Whales. Pista ciclo-pedonale della Riviera dei Fiori (il programma a questo link)



DIANO MARINA

10.00-17.00. Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina aderisce all’edizione 2022 delle ‘Giornate Europee dell’Archeologia’ con ingresso speciale di 1 euro. Alle ore 11 e alle ore 16 è in programma una visita guidata alla Sezione Archeologica. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621 (h 10/12-15/17)

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)

21.30. Cervo ti Strega: incontro con i finalisti del Premio Strega 2022. Conduce Maurilio Giordana. Intermezzi musicali a cura di Mauro Vero (voce, chitarra). Con la partecipazione degli studenti della giuria del Premio Strega Giovani (10 euro). Piazza San Giovanni (info e prenotazioni)



ENTROTERRA



10.00. ‘Oliveti Aperti’: due giornate all’insegna della conoscenza dell’olio Extra Vergine d’oliva Riviera Ligure DOP con percorsi di trekking e bike, visita oliveti e frantoi, degustazioni olio DOP e prodotti tipici, itinerari di arte e cultura, laboratori didattici ed eventi culturali ed enogastronomici. Aderiscono all’iniziativa 28 aziende liguri (sito web con tutti gli aventi a questo link)

CARAVONICA

19.30. Festa di Sant'Antonio: Sagra del coniglio all'Abau + alle 20.30, esibizione degli allievi della scuola di ballo ‘Studio Danze lmperia’ + dalle 21.30, serata danzante con Daniele Cordani e la sua orchestra. Piazza del paese, ingresso libero

COSTARAINERA

18.00. Aperitivo con l'Autore: Diego Pennellatore e Tatiana Fadel Rihan presentano ‘Il Cammino di Santiago, esperienze e testimonianze’. Centro storico, info 0183 92471



LUCINASCO



10.30-17.30. ‘Gusta Lucinasco’: percorso culturale ed enogastronomico che permetterà di scoprire e visitare il borgo + teatro, concerti, sagr, arte, prodotti tipici e escursioni sul territorio, anche domani (locandina con gli orari)

PIEVE DI TECO

REZZO



21.00. Concerto del Coro Alpino ‘Monte Saccarello’ diretto da Gian Paolo Nichele e propone canti degli Alpini, popolari e di montagna. Giardini La Pagoda, info 0183 34015

SAN BIAGIO DELLA CIMA

18.00. Per la rassegna ‘Itinerari di Letteratura 2022’ a cura dell’associazione ‘Amici di Francesco Biamonti’, presentazione del Meridiano ‘Poesie e prose’ di Camillo Sbarbaro. Intervengono: Simona Morando, Matteo Navone, Francesca Colombi. Presente il curatore, Prof. Gianpiero Costa. Centro Polivalente ‘Le Rose’

FRANCIA

MONACO

9.00. ‘Urban Painting Around The World’ (UPAINT - UPAW): performance live di artisti di calibro internazionale di Street Art. Terrasses du Soleil Casino de Monte-Carlo, fino al 20 giugno (più info)

9.00. 61° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 21 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 19 GIUGNO



SANREMO



8.15. Show Jumping 2022 - CSIYH-1 + CSI 1* + CSI 2* + CSIP-A: ultimo giorno di gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero



8.20. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Colle Melosa a Cima Marta accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure alle 8.45 presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 338 7718703 (più info)

17.30. Lo psicologo e scrittore Fulvio Rombo presenta il suo nuovo romanzo ‘Ayahuasca’. L’autore dialoga con la filosofa e coordinatrice di progetti sociali Anna Freducci. Letture a cura di Federica Fruet ed Enrico Farinetti. Evento realizzato in collaborazione con l’associazione Pigna Mon Amour. Ex chiesa di Santa Brigida nella Pigna, ingresso libero

IMPERIA

8.30-21.30. Ineja 2022: Festa di San Giovanni con Grande Fiera di San Giovanni (Spianata Borgo Peri, fino a tardo pomeriggio) + Apertura iscrizioni Camminata 9000 Passi contro il diabete + Partenza camminata + Esibizione di danza sportiva + Concerti live Mercenari. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, fino al 26 giugno (il programma a questo link)

8.30-12.00. 38a edizione della ‘Gara di pesca con canna da riva’ categoria ‘Pierini’ (bambini fino a 12/13 anni). Ritrovo ed iscrizioni presso la sede sociale Asno (molo lungo di Oneglia) dalle ore 8.30, info 391 1655510

9.30. ‘9000 passi contro il diabete’: passeggiata aperta a tutti da Calata Cuneo fino a Diano Marina e ritorno (5 euro destinati alla ricerca contro il diabete giovanile). Evento a cura del Lions Club Imperia La Torre in collaborazione con il Comitato di San Giovanni (i dettagli a questo link)



10.00. Per la Festività Corpus Domini, Infiorata di Via Carducci + premiazione concorso fotografico h 16.50. A cura della Compagnia di Via Carducci a Porto Maurizio

21.00. Spettacolo dal titolo S’manie della villeggiatura’ a conclusione del Laboratorio Adulti. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, Via Bonfante 37, info 329 7433720, necessaria mascherina FFP2



21.00. Concerto ‘Come ali di farfalla, come polline di primula’ tenuto dalla fortepianista Marina Remaggi. Evento a cura del Rotaract Club di Imperia xon ricavato a favore dei 'Delfini di Ponente APS'. Oratorio di Santa Caterina, ingresso ad offerta libera minimo 1 euro, prenotazioni 328 9433009

VENTIMIGLIA

11.00. Per la Giornate Europee dell'Archeologia, visita guidata ai reperti della città romana di Albintimilium esposti al Museo e connessi all'alimentazione nell'antichità, info 0184 351181



11.00. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, anche il 26 giugno, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

21.00. Concerto benefico dei Blue Velvet + esibizione danza Thailandese della Gladiator dei fratelli Emanuele. Evento a favore della Lega del Cane. Belvedere Resentello, ingresso libero

BORDIGHERA

16.00-19.00. 'La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera': ultimo giorno della mostra dedicata alla Chiesa Anglicana. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4

TAGGIA ARMA



8.00-18.00. Mercatino di piccolo antiquariato, collezionismo e curiosità. Mercato coperto a Taggia



8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Colle Melosa a Cima Marta accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure alle 8.45 presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 338 7718703 (più info)

SAN LORENZO AL MARE

17.30. Presentazione libro ‘La Pelle di tanti Colori’ della scrittrice Sabrina Barbetta. Conduce la serata la maestra e scrittrice Nadia Banaudi. Evento rivolto ai bambini fino ai 10 anni accompagnati dai familiari. Via Roma 7a – zona ex bocciofila

DIANO MARINA



10.30. Infiorata del Corpus Domini 2022: tradizionale evento religioso/folkloristico in occasione della festività del ‘Corpus Domini’, organizzato e realizzato dal Gruppo ‘Amici dell'Infiorata’. Santa Messa e processione a seguire (l’infiorata si può ammarare dalle h 20 del giorno precedente fino alle prime luci dell'alba (disegni e posa petali). Centro cittadino (Piazza Martiri della Libertà - Via Genala)

18.00. Infiorata del Corpus Domini in frazione Calderina 2022: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo Apostolo + processione nelle vie del borgo con l’accompagnamento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

CERVO



17.00-19.00. Anteprima Festa della musica 2022 a Cervo: musica per le vie del borgo con protagonisti i docenti e allievi della Scuola ‘San Giorgio’ (più info)

21.00. Anteprima Festa della musica 2022: concerto d’organo con il M° Giuseppe Venturelli. Chiesa di San Giovanni Battista, Piazza San Giovanni (più info)

ENTROTERRA



10.00. ‘Oliveti Aperti’: due giornate all’insegna della conoscenza dell’olio Extra Vergine d’oliva Riviera Ligure DOP con percorsi di trekking e bike, visita oliveti e frantoi, degustazioni olio DOP e prodotti tipici, itinerari di arte e cultura, laboratori didattici ed eventi culturali ed enogastronomici. Aderiscono all’iniziativa 28 aziende liguri (sito web con tutti gli aventi a questo link)

APRICALE



9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)



AQUILA D’ARROSCIA



10.00-17.00. Festa del Raccolto dell’Aglio di Vessalico: arrivo dei partecipanti presso Piazza del Comune + Visita dei campi con prova dimostrativa di raccolta + Benedizione dei ‘Campi dell'aglio’ + Mostra Vespe storiche + S. Messa + Musica Popolare + Pranzo Sociale + ‘Vespa Exhibition + degustazione di cibi della tradizione ligure (il programma nel dettaglio a questo link)

BAJARDO

9.00-17.00. Mercatino mensile: per tutta l'estate la terza domenica del mese il paese si colora con i banchi del mercatino artigianale e commerciale + Passeggiata sensoriale: esperienza di contatto sensoriale ed emotivo con la natura. Ritrovo presso la Chiesa e partenza alle 10.00 ed alle 15.00 durata circa un'ora e mezza (15 euro a persona), prenotazioni ed informazioni 351 662 5090

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

19.00. ‘Street, Food & Music’: serata con ‘track food’ e stand + jam session, dj set e artisti di strada, in piazza d'Armi e piazza Garibaldi



FIANO CASTELLO



15.00. Infiorata del Corpus Domini (11ª edizione): inizio allestimenti floreali alle 15 + S. Messa e Processione alle h 20

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



10.00-14.00. ‘Gusta Lucinasco’: percorso culturale ed enogastronomico che permetterà di scoprire e visitare il borgo + teatro, concerti, sagre, arte, prodotti tipici e escursioni sul territorio (locandina con gli orari)

MENDATICA

10.00-13.00. ‘Yoga & Psicologia’: giornata dedicata alla salute di mente e corpo con la psicoterapeuta Francesca Bergonzo, l’insegnante di Yoga Gioia Porcu e la psicologa Carlotta Nante. Ritrovo nel piazzale albergo Settimia di San Bernardo di Mendatica, necessaria prenotazione, info e prenotazioni 320 8617752

PIEVE DI TECO

FRANCIA

MONACO

9.00. 61° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 21 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

9.00. ‘Urban Painting Around The World’ (UPAINT - UPAW): performance live di artisti di calibro internazionale di Street Art. Terrasses du Soleil Casino de Monte-Carlo, fino al 20 giugno (più info)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’ (ultimo giorno): mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco (più info)



17.00. 17° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘L'uomo che ride’ di Paul Leni (1928), dal romanzo di Victor Hugo, con Thierry Escaich, improvvisazioni e accompagnamento musicale all'organo. Organizzato dalla Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



