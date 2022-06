Target: l’azienda agricola "Passo del Bosco" si prepara a festeggiare vent’anni di attività

L’azienda agricola "Passo del Bosco" nasce nel 2003 dalla passione per gli animali e per la natura di Elisa Pastor e di suo marito Paolo.

All’inizio i titolari acquistarono delle capre camosciate, delle pecore, delle galline e un cavallo. Oggi, possiedono più di cento capre e hanno iniziato a produrre formaggi freschi e stagionati. I turisti e i clienti possono acquistare i loro prodotti nel loro punto vendita a Ceriana in Corso Italia.

L’azienda offre ai clienti formaggi di capra e di pecora sia freschi come la ricotta, il primo sale, la robiola e la crescenza che stagionati come le caciotte e le tome da accompagnare con miele e marmellate. Durante il periodo estivo il gregge viene trasferito in pascoli montani a pochi chilometri dall’azienda.

Oltre ai formaggi l’azienda produce frutta e verdura utilizzando lotta integrata e trattamenti biologici. Inoltre, sono stati rinnovati completamente gli impianti di produzione e stagionatura, ampliando così la produzione. Purtroppo, durante il periodo della pandemia, l’agriturismo dell’azienda è stato chiuso ma con grande volontà d’animo i titolari si sono dedicati ad altre attività, infatti sono riusciti ad aprire una gelateria nel centro di Ceriana, in Corso Italia 205, la gelateria "Da Pelegrin".

L’azienda produce i gelati con il latte vaccino ma la particolarità che li rende unici nel loro genere è quella di produrre tre gusti di gelato con il latte caprino, ad oggi molto apprezzati dai loro clienti. La passione per questa attività è stata tramandata anche ai figli dei titolari, Andrea e Giada che oggi studiano all’istituto agrario e aiutano i genitori nel tempo libero. Grandi novità in arrivo per l’azienda, una tra tante quella di aprire un nuovo Bed and Breakfast