Ventimiglia: la Petanque ai giardini 'Tommaso Reggio' per dare il via ai giovedì con l'Educamp (Foto)

E' partito con il botto l'Educamp Coni per il GSP Ventimiglia. Per tutta la giornata di martedì scorso (proseguirà giovedì 23 e giovedì 30 giugno), nella splendida cornice dei giardini ‘Tommaso Reggio’ di Ventimiglia va in scena l'Educamp curato dal Coni e dalla factotum Manuela Pievi, una sorta di sport-show attivo per giovanissimi, dove i ragazzi possono provare una serie di sport e magari farlo diventare il loro sport del cuore.

Per lo sport delle bocce, tra le società cittadine è stato scelto il Gruppo Sportivo Petanque Ventimiglia, che porterà nelle varie giornate i campioni del mondo Alessio Cocciolo e Diego Rizzi con il coach della nazionale e gli allenatori federali.

“Ringraziamo il Coni e Manuela Pievi – dicono dal Gs Petanque - per l'opportunità di mostrare a genitori e ragazzi il fascino del nostro sport che oggi godi anche due freschi campioni del mondo entrambi tesserati per la nostra società, speriamo in questo modo di accrescere il nostro vivaio”

Alla prima erano presenti il coach della nazionale Riccardo Capaccioni e il campione del mondo Diego Rizzi. Altri campioni e istruttori federali saranno presenti nelle prossime due giornate già programmate.