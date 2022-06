Tennis, playoff per la B2: al Park toccano i toscani del Match Ball ai sanremesi gli emiliani di Albinea

Match difficili ma non impossibili per le due formazioni liguri che cercano la promozione in B2.



Il capitano del Park Genova, Andrea Dalla Giovanna: "I nostri avversari sono ambiziosi ed hanno una buona squadra che comprende Giorgini, un atleta non più giovane ma che ha giocato molti challenger. Con la nostra squadra al completo siamo favoriti. Andremo in campo a testa alta e lotteremo in tutti i match con l'obiettivo di portare a casa ogni partita".



"Sulla carta il Ct Albinea spiega il sanremese Massimiliano Conti - è una bella realtà, ha giocatori di seconda categoria e molto esperti. Saremo lì a giocarcela e con il nostro Matteo Civarolo possiamo fare molto bene: lui è uno che non molla mai come Fabio Fognini, un combattente. Certo è che il ritorno in casa loro sarà una giornata molto calda. Ma per ora pensiamo al match di andata il 26 giugno a Sanremo davanti al nostro pubblico". Il ritorno è il programma per il 10 luglio.



Una curiosità, le regioni che hanno più squadre impegnate in questa ultima fase insieme alla Lombardia sono il Piemonte e l'Emilia seguono la Toscana e il Lazio con quattro formazioni.