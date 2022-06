Sanremo: sabato prossimo torna la corsa per le balene, tre gare per 'Run for the Whales' (Foto e Video)

Si terrà sabato prossimo a Sanremo la sesta edizione della ‘Run for the Whales’. il programma prevede, come ormai da tradizione, la mezza maratona (Fidal), una gara non competitiva di 10 km, e la Family Run (circa 3 Km).

La Half Marathon partirà da San Lorenzo al Mare e interesserà la pista ciclabile in direzione ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Sanremo. I podisti lungo il tracciato attraverseranno una serie di Comuni (San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia) costeggiando il mare su un percorso molto veloce che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo. La 10 Km prenderà invece il via al campo di atletica dirigendosi subito verso levante, lungo la pista ciclabile, fino alla zona dei Tre Ponti dove ci sarà il giro di boa per il ritorno. La Family Run, con partenza e arrivo al campo di atletica come la 10 Km, interesserà il tratto del lungomare sanremese. Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall'Asd Pro San Pietro.

In attesa delle ultime iscrizioni, possibili sul posto, sono già stati superati i numeri dello scorso anno. Al termine delle iscrizioni effettuate on line, sono infatti già oltre 500 i podisti che si sono assicurati un pettorale: 300 alla mezza maratona (nel 2021 erano stati 249), 155 alla 10 Km e 60 alla Family Run. Tra le regioni più rappresentate, oltre ovviamente alla Liguria, ci sono Piemonte e Lombardia. Tra gli stranieri saranno presenti diversi atleti francesi e qualche svizzero.

Le partenze: alle 18.30, dal campo di atletica di Pian di Poma, la 10 Km e a seguire la Family Run; alle 18.40, dall'ex Stazione Ferroviaria di San Lorenzo al Mare, la Half Marathon. Domani le iscrizioni saranno aperte (per tutte le tre gare) dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 presso il desk allestito al campo di atletica di Sanremo. Negli stessi orari sarà possibile ritirare i pettorali ed il pacco gara per chi si è già iscritto on line.

Sabato le iscrizioni (solo per la 10 Km e la Family Run) dalle 10 alle 13 presso il desk allestito al campo di atletica di Sanremo. Negli stessi orari sarà possibile ritirare i pettorali ed il pacco gara per chi si è già iscritto on line. Dalle ore 16 alle 18 a San Lorenzo al Mare, presso Bar dei Pescatori in via della Chiesa 19, sarà allestito un ‘Welcome Desk’ con l'ultima consegna dei pettorali della mezza maratona. La cerimonia di premiazione sabato alle 20:30 al campo di atletica di Sanremo.

L'evento sportivo rappresenta anche un momento di promozione turistica per il territorio e le sue bellezze. La manifestazione è nata nel 2016 su iniziativa dell'Istituto Tethys Onlus in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon. L'Istituto, al quale sarà devoluta parte delle iscrizioni, è un'associazione senza fini di lucro che si dedica allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo. A caratterizzare la Run for the Whales è infatti anche il messaggio di tipo ambientale legato alle balene ed ai delfini che vivono nel Mar Ligure. La manifestazione vuole portare l'attenzione sull'incredibile ricchezza rappresentata dai cetacei che vivono nel Santuario Pelagos.

Alla Run for the Whales parteciperanno due dei cinque concorrenti del Social Reality della Sanremo Marathon, che inizierà nei prossimi giorni. Al via ci saranno Manlio Monge (Rossana-Cuneo) e Nicoletta Olivieri (Taggia). Gli altri partecipanti al Social Reality sono: Monia Spinelli di Milano; Luca Bollettino di Savona; Claudio Rossoni di Vimodrone-MI.

La Run for the Whales (www.runforthewhales.it) è presente su Facebook (@runforthewhales), Instagram (sanremo.marathon) e Twitter (@sanremomarathon).