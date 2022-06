Ventimiglia: caos Protezione Civile in consiglio comunale, si dimette il vice sindaco Bertolucci

Resa dei conti in consiglio comunale questa sera sul caos che ha investito nelle ultime settimane la Protezione Civile di Ventimiglia con le dimissioni della responsabile Sabina Camarda e la riconsegna della delega da parte del vice sindaco Simone Bertolucci.



La convocazione è stata richiesta dalle opposizioni che hanno presentato una mozione per chiedere all'amministrazione di mettere la Protezione Civile in condizione di immediata operatività e dare seguito alle richieste arrivate fornendo tutto il materiale necessario. All'amministrazione comunale la precisa richiesta di spiegare perché, ad oggi, Ventimiglia si trovi senza Protezione Civile.

Riunione a dir poco accesa con momenti di grande tensione tra maggioranza e opposizione con tanto di sospensione momentanea decisa dal presidente Spinosi poco prima della mezzanotte.



Ma il colpo di scena è arrivato sul finire della seduta quando, conclusa la votazione, il vice sindaco Bertolucci ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili: “Ho fatto valutazioni personali, non ho nulla in contrario con le persone, ma non credo che da parte mia si possa andare avanti su questo binario. Troppe volte siamo arrivati a questi punti di personalismi e di scontri, di fatica lavorativa. Faccio fatica a rapportarmi con il cittadino e con l’elettorato e non voglio più fare fatica poiché non riesco a mandare avanti nel modo giusto quello che ritengo sia da mandare avanti nel modo corretto. Ringrazio la Lega che mi ha sostenuto, ringrazio la maggioranza e la giunta. È mia intenzione, per una questione personale, dare le dimissioni da vice sindaco e da tutti gli incarichi che ho avuto fino adesso. Questo è il mio pensiero irrevocabile”.

L’assise si aperta con la dura presa di posizione delle minoranze che hanno vivamente contestato la scelta di aprire il consiglio con la relazione del neo caposquadra Flavio Gorni. Pesanti le parole arrivate dal consigliere Massimo D’Eusebio all’indirizzo del sindaco: “Siamo qui per le smanie di potere di una persona, un novello Re Sole, siamo qui perché si voleva conquistare tipo Risiko la Protezione Civile e boicottare il vice sindaco. I volontari non sono né schiavi né dipendenti, perché è questo che voleva il nostro sindaco. Da quando si è insediato ha preteso che facessero i giardinieri, che spargessero sale, che facessero gli ausiliari del traffico, cose che sono state fatto ma non come voleva il sindaco. Sono iniziate le ritorsioni, sono scomparsi i decespugliatori, la rete, i guanti, non abbiamo fatto l’assicurazione, mesi per aggiustare i mezzi, divise inutilizzabili, cose che non sono uscite fuori adesso ma almeno due anni fa. Lei non può trattare la Protezione Civile come una pratica qualsiasi, non può fare i suoi giochetti per vincere e ridicolizzare la Lega. Questo mette in pericolo la popolazione, non può tenere sempre il potere su di lei. Se avesse un minimo di umiltà lei si dovrebbe dimettere, ma neanche il Re Sole si è dimesso. Qui se ci scappa il morto è colpa sua”.

Il consigliere D'Eusebio ha anche riconsegnato al sindaco le onorificenze consegnate alla squadra locale di Protezione Civile.

“Circa un mese fa sono successe cose che in una città come Ventimiglia non dovrebbero succedere - ha proseguito Gabriele Sismondini - spiace che un sindaco, per mere questioni personali, abbia portato alle dimissioni di 40 volontari che hanno deciso di seguire la propria responsabile. Quando si entra in questo palazzo bisogna lasciare da parte i propri dissapori personali nei confronti di terzi”.



Anche Valeria Grani non ha fatto giri di parole: “Per pura volontà politica si è buttato in un cestino il lavoro di 40 volontari che vi siete bruciati in cinque minuti come anche altre realtà cittadine per personalismi. Ventimiglia sta perdendo pezzi”.

Duro l’intervento del consigliere Enrico Ioculano: “Voglio capire i motivi per i quali i volontari, anche storici, sono andati via, i motivi per i quali il video sindaco ha rimesso la delega perché insoddisfatto. Se il vice sindaco si lamenta per assenza di risposte voglio capirne il motivo. Se la Lega dà la solidarietà voglio campirne il motivo. C’è del falso in quello che avete affermato in questi mesi. Voglio capire perché ora dobbiamo chiamare le altre Protezioni Civili per darci una mano. Se vi accorgete dopo tre anni che c’è una mala gesto avete un problema enorme. Non siete in grado di darci delle risposte perché il tema è tecnico, non politico”.

La lunga relazione del neo commissario Flavio Gorni ha evidenziato alcune mancanze durante gli ultimi anni; il documento è stato fortemente contestato dalle opposizioni e anche dal vice sindaco Simone Bertolucci che ha iniziato il proprio intervento con un lungo elenco di materiali mancanti e interventi da fare che non sono stati portati a termine. “È sfiancante per un personaggio che rappresenta 371 voti procedere sotto questa modalità di richieste e intervento, a pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca - ha dichiarato Bertolucci - è difficile lavorare in questo modo perché l'attuazione dell'indirizzo politico fa fatica a essere messo in atto. Se il problema non è amministrativo posso dedurre che ci sia un problema politico. Che si voglia rendere difficoltoso l'andamento di alcuni lavori che alcuni assessori possono richiedere o mettere in atto? Io sono gentile, educato, limo gli spigoli, non li creo. Per questo motivo, con il rispetto di tutti, la remissione della mia delega è dettata dal fatto che questo indirizzo politico non è stato messo in atto e devo quindi prendere in considerazione anche le altre deleghe. Il sindaco mi ha definito come “giovane e inesperto”, penso che o di dà la disponibilità di diventare esperti oppure penso che si debbano rimuovere delle deleghe”.

Dai banchi della maggioranza, per voce del capogruppo della Lega Domenico Calimera è arrivata la solidarietà al vice sindaco e assessore Bertolucci: “Sappi che stasera hai l'appoggio da parte di tutto il gruppo Lega”.

Spazio, poi, all’intervento del sindaco Gaetano Scullino: “Dopo tre anni da sindaco ho preso in mano la vicenda della Protezione Civile 15 giorni fa, ho ricevuto alcuni volontari che mi hanno esternato le difficoltà di rapporto tra chi si interessa dell’indirizzo politico e chi per legge è delegato al discorso gestionale. In questi incontro mi è stato specificato che o si sarebbe tolto il dottor Marenco, comandante della Polizia Locale e dirigente del bilancio, oppure tutti i volontari avrebbero dato le dimissioni. Per me è stata una stranezza. Marenco mi ha poi inviato una relazione elencando alcune criticità a mio giudizio gravi nella squadra di Protezione Civile. Vista la relazione e le problematiche, dopo i vari annunci di dimissioni, è iniziata anche la raccolta delle firme ed è mancata la fiducia nei confronti della caposquadra. Finché ci sarà io non si darà la testa di Marenco e di nessun altro funzionario del Comune. Ci sta la solidarietà data dal gruppo della Lega al proprio assessore, ma non è dovuta. Il rispetto non cambia, anche io gli sono vicino perché forse ha cercato di fare bella figura con qualcuno della Protezione Civile e questi ritardi non gli hanno consentito di avere risposte immediate. La volontà è quella di ripristinare la squadra nel minor tempo possibile. Ringrazio tutti, anche quelli che sono andati via, e non chiudo le porte a nessuno”.

Il gruppo Lega ha presentato durante il consiglio una mozione a seguito della discussione per impegnare il sindaco nel mantenere una efficiente squadra di Protezione Civile a Ventimiglia che va ad aggiungersi (e, di fatto, si mette in scia) a quella presentata dalla minoranza.

Al termine della lunga e accesa discussione la mozione presentata dall'opposizione è passata grazie anche ai voti della Lega. Voto favorevole anche per la mozione presentata dalla maggioranza.