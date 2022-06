Sanremo: asfalto disastrato, fogna rotta e topi in strada, a Baragallo scatta la raccolta firme

Da strada Tasciaire parte la raccolta firme che i residenti stanno promuovendo ormai da qualche giorno per poi presentarsi in Comune con richieste concrete per tutto il quartiere. “Paghiamo le tasse, paghiamo la TARI ma ci sentiamo abbandonati” è una frase che ci si sente ripetere costantemente parlando con chi sta portando avanti la petizione. Le strade disastrate sono un pericolo costante per chi le percorre tutti i giorni, le condizioni della fogna contribuiscono a cattivi odori e alla costante presenza di topi, le esce velenose sono state sistemate ma dal 2019 non venivano cambiate. E poi c’è un tubo dell’acqua potabile che perde ormai da anni, situazione paradossale in un momento critico per le riserve idriche. Pare che la cosa sia stata segnalata, ma non c’è traccia di un intervento per la riparazione.

La raccolta firme è partita ormai da giorni, i moduli sono a disposizione al tabacchino di via Dante 232. Possono partecipare tutti i residenti nel Comune di Sanremo presentando un documento di identità al momento della firma.