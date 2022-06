Imperia, il progetto di demolizione e ricostruzione del ponte di Piani supera l'esame della conferenza dei servizi: si può partire con i lavori

Terminato l'iter burocratico relativo alla costruzione del nuovo ponte di Piani, infrastruttura di fondamentale importanza logistica in quanto permetterà l’attraversamento del torrente Prino e anche il collegamento tra via Littardi, sull’argine sinistro, e via Ballestra con l'abitato.

Arriva infatti l'ok dalla conferenza dei servizi sul nuovo progetto di demolizione e rifacimento del ponte. Il settore 'Difesa del Suolo' di Savona e Imperia, della Regione Liguria, ha rilasciato l'autorizzazione idraulica per l'attraversamento del torrente Prino. Parere favorevole poi, dalla Soprintendenza archeologica e del settore 'Urbanistica' del comune di Imperia.

Il nuovo ponte, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, verrà finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per una cifra di 3 milioni e 850 mila euro. Con decreto del Ministero dell’Interno, è stata predisposto l’affidamento della progettazione esecutiva con contributo statale. Adesso quindi palazzo civico potrà dare il via ai lavori e l'avvio del cantiere è previsto entro la fine dell'estate mentre l'opera dovrà essere realizzata entro il 2023.

L'infrastruttura, che sarà costruita interamente in cemento armato, è lunga circa 70 metri, e sarà formata da 3 campate sorrette nella parte centrale da 2 pile e 2 spalle all’estremità. Ogni campata e composta da quattro travi ricurve ad arco ribassato che reggono l’impalcato e la strada sovrastante. Previsto poi, il rifacimento dei due tratti stradali, più prossimi al ponte, e l’adeguamento delle corsie di entrata ed uscita. A differenza della struttura esistente, la nuova sarà implementata di una pista pedonale su ambo i lati, compresa la pista ciclabile, su ciascun lato. La briglia sottostante e l’alveo per la zona di influenza necessitano invece, di radicale sistemazione ed adeguamento.

Nel dicembre dello scorso anno l’abbattimento e la ricostruzione del ponte di Piani è stato affidato alla ditta Preve di Roccavione, in provincia di Cuneo.