Vela: ottimi risultati per le imbarcazioni dello Yacht Club Sanremo nelle regate costiere della 'Giraglia'

Grandi successi per i portacolori dello Yacht Club Sanremo. Dopo la vittoria di 'Resolute Salmo' nella Sanremo-Saint Tropez ed il secondo posto di 'Farfallina' i ruoli si sono invertiti nelle regate costiere, dove 'Farfallina' di Davide Noli ha vinto proprio davanti a 'Resolute Salmon' di Andrea Zaoli in classe ORC 2.

Ottimi risultati anche in ORC 1 con 'Miss K Checkmate' al terzo posto con Marco Babando al timone ed il quinto posto di 'Aurora' (Paolo Bonomo) nella stessa categoria. Quindi grande soddisfazione per il club matuziano e oggi partenza della Rolex Giraglia con arrivo a Genova, vento in poppa ai nostri portacolori.