Pallapugno, Raviola forza 7! Imperiese vince anche a Cuneo 5-9 e mantiene il secondo posto

Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese vince 5-9 in casa della SubalCuneo e sale così a quota 9 punti , mantenendo il secondo posto in classifica.

Davide Iberto terzino a muro, Simone Giordano a largo e Alessandro Benso da spalla completano la quadretta davanti al capitano Federico Raviola, ex della partita ed accolto calorosamente dal pubblico del ‘Capello’.

Nella prima parte di gara, non c’è storia: il gioco dei liguri è praticamente perfetto e i padroni di casa rimangono sorpresi dall’avvio fulminante. Il tabellone recita così 1-5 prima che Cuneo piazzi il secondo punto, ai vantaggi. Imperiese – che dal canto suo, aveva dovuto soffrire il quarto gioco fino alla ‘caccia secca’ – non molla e ristabilisce le distanze all’intervallo lungo.

L’inizio della ripresa pende a favore della squadra piemontese che sembra aver preso le misure a Raviola e si prende i primi due giochi (4-6). L’Imperiese però vince la battaglia di nervi ed esce da quello che sembrava un pantano, conquistando il 4-7 nuovamente alla ‘caccia unica’. E’ il punto che sblocca la situazione e ridà fiducia, tanto che l’Imperia vola sul +4 e poi costruisce un importante vantaggio nel tredicesimo gioco. Ma Cuneo ha un colpo di coda conquistando il quinto gioco della partita. Non basta, perché poi Raviola e soci chiudono la contesa sul 5-9 con tre ’15’ di fila di Iberto.

Sabato prossimo, 18 giugno, l’Imperiese ospiterà Pallapugno Albeisa. A Dolcedo arriva Bruno Campagno, per la quinta giornata del girone di ritorno.