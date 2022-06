Ventimiglia: proseguono le ‘Giornate Europee dell'Archeologia 2022’ al Museo ‘Girolamo Rossi’

Anche quest'anno il MAR aderisce alle Giornate Europee dell'Archeologia che si svolgeranno in tutti i musei e siti archeologici europei da venerdì a domenica.

Sabato (alle 11 e alle 16) e domenica (alle 11) sarà possibile fruire di una visita guidata ai reperti della città romana di Albintimilium esposti al Museo e connessi all'alimentazione nell'antichità, in continuità con la mostra “Cibo” di Steve McCurry esposta nel percorso museale sottostante la terrazza.

Contenitori per il vino, tavole imbandite, pentole per preparare gustose leccornie, vasi per contenere aromi preziosi, riveleranno i loro segreti e torneranno, idealmente, sulle tavole degli antichi abitanti della città romana.