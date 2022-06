Villa Ormond accoglie la festa di presentazione degli imprenditori del capitolo BNI di Sanremo (Foto)

I 31 imprenditori che da oltre due anni e mezzo fanno parte del più importante network al mondo per lo scambio di referenze rivolte al business, hanno presentato la squadra del capitolo BNI di Sanremo.

Il capitolo Sanremo è attivo da dicembre 2019 e non ha potuto, causa le restrizioni covid, fare la consueta festa di presentazione che ogni gruppo di imprenditori BNI organizza al momento dell'avvio dell'attività.

Martedì il capitolo BNI Sanremo si è presentato formalmente alla città in un evento che ha visto la partecipazione di oltre 150 imprenditori provenienti da tutta la provincia.

Gli ospiti d’onore presenti a questo evento sono stati il vice sindaco Costanza Pireri, il direttore provinciale CNA Imperia Luciano Vazzano, il segretario provinciale Confesercenti Imperia Sergio Scibilia e il campione di basket e coach sanremese Mauro Bonino.

All'evento hanno partecipato anche le delegazioni dei capitoli della Provincia, il capitolo Impero, il primo che si è costituito nel 2017, il capitolo 8 Luoghi di Bordighera e comuni limitrofi, il capitolo Valle Argentina ed il costituente gruppo del Corsaro Nero di Ventimiglia.

Il capitolo Sanremo nasce su iniziativa dei directors dell'organizzazione Marco Franceschini e Luca Ferrando, quest'ultimo ne è ancora il referente e il primo membro che ha voluto creare un gruppo a Sanremo: Marco Calabrese, agente immobiliare.

I membri dei capitoli sono professionisti e imprenditori che si aiutano reciprocamente ad aumentare il proprio giro d'affari grazie al 'givers gain' (chi dà riceve).

Ogni settimana, in migliaia di gruppi in tutto il mondo, i membri si incontrano con altri professionisti e imprenditori per costruire e alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca e scambiare referenze di business di qualità.