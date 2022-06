Siti eCommerce: le strategie che possono fare la differenza per aumentare le vendite

Il proliferare negli ultimi anni dei negozi di vendita online ha portato ovviamente alla nascita di una competizione più accesa tra loro, per cui i commercianti che ne gestiscono uno devono essere sempre aggiornati sui metodi per rendere il loro eCommerce ben ottimizzato e immediatamente ben visibile a tutti i potenziali clienti.

Qui sotto forniremo alcuni consigli su come gestire la propria piattaforma di vendita al meglio: a prima vista appariranno comprensibili e ben ragionati, ma forse non tutti potranno sembrare di semplice realizzazione; per fortuna, ci si può sempre rivolgere a dei professionisti del settore, come ad esempio la Web Agency di Torino DSI Design.

La chiarezza è la chiave del successo

Il sito deve subito apparire ben organizzato agli occhi degli utenti, ogni prodotto deve avere una o più foto – di buona qualità e con una grafica chiara e coerente col resto del sito – un nome preciso e una descrizione originale ed esaustiva: i clienti devono poter essere sicuri di ciò che stanno ordinando, e devono capire che si stanno affidando a una piattaforma trasparente. È fondamentale rendere efficace la ricerca dei prodotti, dividendoli in categorie e sottocategorie molto specifiche e di facile comprensione.

Anche la fase di acquisto deve essere semplice e senza troppi passaggi: eventuali costi aggiuntivi (in testa le tariffe di spedizione) devono essere comunicati senza troppe lungaggini, e sconti o codici promozionali devono poter essere applicati con facilità. Un'aggiunta vincente potrebbe essere permettere gli acquisti senza la necessità di registrarsi al sito, per snellire ulteriormente le operazioni.

È altresì importante che sia i Paesi in cui è possibile la spedizione, sia i metodi di pagamento utilizzabili siano ben specificati e identificabili fin dall'inizio, per non far avere spiacevoli sorprese agli acquirenti in fase di check out. Una buona strategia potrebbe essere quella di permettere un pagamento rateizzato, opzione ormai disponibile su svariati circuiti bancari.

Quando uno o più di questi elementi vengono meno, c'è sempre il rischio che i clienti abbandonino il carrello senza concludere la transazione, per poi rivolgersi ad altri rivenditori; può succedere appunto perché il sito è troppo lento, o i passaggi sono troppo macchinosi, o ancora perché non si sa fino all'ultimo quanto si dovrà spendere in totale o se si potrà effettivamente ricevere la merce a casa.

Garantire acquisti in sicurezza per tutelare i clienti

Altre precauzioni riguardano la sicurezza e la trasparenza: per effettuare un acquisto, i clienti devono comunicare spesso dati sensibili alla piattaforma, motivo per cui è necessario sia rassicurarli della propria affidabilità, sia avere un sito che sia effettivamente sicuro. È inoltre preferibile richiede il minor numero di dati possibile, giusto il necessario per portare a termine gli acquisti.

La presenza delle proprie informazioni personali, come una breve presentazione di sé, e i vari contatti per poter fornire assistenza al bisogno, possono poi aumentare ulteriormente la sensazione di chiarezza e trasparenza trasmessa dalla pagina.

A proposito di chiarezza: è importante che la grafica dell'eCommerce sia in grado di adattarsi a tutti i formati dei vari dispositivi da cui si può visualizzare, fissi e mobili. Ormai lo shopping – specialmente online – non è più un'attività a cui ci si dedica solo in un momento preciso, ma può essere effettuato in un ritaglio di tempo, magari dal proprio smartphone: è necessario quindi che tutto il sito sia ben visibile e utilizzabile.

Promuovere il proprio sito in modo continuativo

Una volta che il proprio eCommerce è in condizione ottimale, pronto per essere utilizzato, si può pensare di renderlo più evidente e appetibile alla clientela con delle strategie di marketing: proporre agli acquirenti di iscriversi alla propria newsletter, creare campagne su Google Ads, sponsorizzarlo sui propri social network, ottimizzare le pagine del sito in ottica SEO, al fine di fornirgli un miglior posizionamento tra i risultati dei motori di ricerca, adottare tecniche di Link Building... sono tutte attività che, impostate e portate avanti con attenzione, permettono di aumentare la visibilità della propria piattaforma di vendita in modo continuativo e crescente.

Dato che si tratta di strategie complesse e non sempre intuitive senza una precedente preparazione nel campo, è di nuovo consigliabile rivolgersi a dei professionisti del settore, che le implementeranno al meglio.

Ora che conoscete le basi, siete pronti a far brillare il vostro sito eCommerce: qualunque prodotto venda, e qualsiasi servizio offra, sarà in grado di farlo al massimo delle sue possibilità!