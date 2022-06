Cura dei cani, quali sono gli accessori indispensabili da comprare

Nel momento in cui si prende la decisione di adottare un cane, piuttosto che di portare un cucciolo nella propria abitazione, è chiaro che serve essere informati non solo sulle caratteristiche e necessità del vostro amico a quattro zampe, ma anche su tutti quegli accessori che renderanno più semplice la vita domestica e la salute del cane.

Ci sono alcuni strumenti, infatti, che risultano essere fondamentali sia per mantenerlo sempre in forma e sano che per dimostrargli la massima cura possibile. Uno dei migliori suggerimenti da seguire è senz’altro quello di acquistare tutti questi accessori, come ad esempio le tosatrici andis per cani, prima che il cucciolo arrivi a casa, in maniera tale da essere pronti ad usarli fin dal primo momento e abituarlo a svolgere determinate attività da quando arriva in casa.

Gli accessori da comprare immediatamente

Come si può facilmente intuire, il cucciolo che arriverà in casa avrà bisogno di trovare del cibo adatto alle sue caratteristiche, peso e taglia e, di conseguenza, serve chiedere consiglio inevitabilmente al veterinario. Per la somministrazione del cibo, però, serve essere dotati di apposite ciotole. Ed ecco il primo strumento che si deve avere sempre a disposizione. In tal senso, un altro ottimo suggerimento è quello di comprare delle ciotole realizzate solo ed esclusivamente in acciaio inossidabile, sia per ospitare il cibo che l’acqua.

Tra gli altri accessori che non possono mancare troviamo il collare e il guinzaglio. In questo modo, potrete fin da subito abituare il cucciolo a seguirvi nelle varie uscite e passeggiate senza troppi traumi e problemi.

Spesso e volentieri, è molto meglio puntare sulla pettorina piuttosto che sul collare. In questo caso, si tratta di un prodotto che riesce a garantire due vantaggi: prima di tutto offre una protezione migliore, visto che il collare si può sfilare molto più facilmente, mentre nel secondo caso diventa anche più pratica e meno fastidiosa da indossare per il vostro amico a quattro zampe. Nella maggior parte dei casi, tra l’altro, si consiglia di applicare una medaglietta per il riconoscimento, dove dovranno essere presenti tutti i dati utili in caso di smarrimento del cagnolino.

Lettini e cucce sono altri accessori fondamentali per garantire un corretto riposo all’animale. In questo modo, tra l’altro, si abituerà fin da subito ad avere il suo spazio dove poter andare ogni qualvolta si vuole sentire al sicuro oppure dove voglia dormire e riposarsi. Un ottimo suggerimento in questi casi è quello di acquistare solo ed esclusivamente dei prodotti dotati di materiali sfoderabili e che si possono lavare con la massima facilità in lavatrice, in modo tale che siano sempre puliti, assicurando il massimo benessere al proprio amico a quattro zampe.

Tutto ciò che serve per la toelettatura

Un cane, per poter rimanere sempre in salute e sano, ha bisogno di essere curato anche dal punto di vista dell’igiene e della pulizia. Ecco spiegato il motivo per cui il suo mantello deve essere pulito in maniera costante, per fare in modo che sia sempre bello splendente e soprattutto morbido.

Le spazzole per animali si possono trovare facilmente sia nei negozi per animali che anche ormai in tutti i supermercati. Questi accessori consentono di rimuovere tutti quei peli presenti in eccesso, ma si possono sfruttare anche guanti particolari appositamente realizzati per rendere più semplice e meno fastidiosa tale operazione.

Quando fate il bagno al vostro cane, ci sono diversi prodotti che possono tornare utili, come ad esempio lo shampoo, piuttosto che dei balsami specifici per quelle razze a pelo lungo oppure a pelo corte. In commercio si possono facilmente trovare prodotti dedicati alla pulizia delle orecchie e degli occhi, oltre che ovviamente anche spazzolino e dentifricio per l’igiene dentale.