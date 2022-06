Bluespirit.com: collezioni di gioielli preziosi che sanno incantare sin dal primo sguardo

Quella di Bluespirit.com è una proposta concepita per permettere a uomini e donne di distinguersi in ogni momento della giornata grazie ad un gioiello prezioso. Non a caso, alla base dell’offerta, vi è una meticolosa selezione delle materie prime, e i brand che compongono il catalogo sono stati scelti tra i più apprezzati del settore. A rendere la shopping experience ancora più vantaggiosa ci pensano le spedizioni gratuite sopra i 39 euro, i pagamenti completamente sicuri e un programma fidelity che riserva diversi privilegi.

Bastano pochi click per scoprire un’ampia selezione di monili: dai bracciali alle collane, passando per cavigliere, orecchini, orologi e fede nuziale: i prodotti sono realizzati in oro, argento, diamanti, perle e gemme, materiali che garantiscono qualità e durevolezza nel tempo. Quanto ai marchi, possiamo citare Michael Kors, Scuderia Ferrari, 10 Buoni Propositi, Guess, Cluse o Citizen.

Visitando la sezione “Idee regalo” si incontrano tantissimi bijoux, perfetti da donare nelle più disparate ricorrenze: cresime, battesimi, lauree, compleanni o matrimoni. L’articolo scelto può essere spedito direttamente al destinatario, all’interno di una confezione regalo. Chiaramente, viene eliminato qualunque riferimento alle spese affrontate.

In caso di importi superiori a 39 euro i costi di consegna si azzerano. È prevista, inoltre, l’opportunità di ritirare il nuovo gioiello presso uno dei punti vendita Bluespirit, distribuiti in tutta Italia.

Per ciò che riguarda i pagamenti, invece, le modalità previste pongono l’acquirente al riparo da qualsiasi pericolo: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o in quattro rate senza commissioni aggiunte, grazie alla partnership con 4X Oney.

Diverse promozioni consentono di tagliare notevolmente i prezzi di listino ufficiali. Qualche esempio? Sulle collezioni in diamanti (nel caso di una spesa superiore a 100 euro) gli sconti arrivano al 30%. Mentre su una selezione di orologi del brand Police e Timberland la percentuale è del 50%.

Qualora l’utente avesse domande, dubbi o volesse richiedere un consiglio, può sempre rivolgersi al puntuale servizio di customer care, fruibile tramite numero di telefono o via e-mail.

Infine, con l’iscrizione al programma fedeltà, il cliente riceve la Bluespirit Card, che riserva un regalo di benvenuto e offerte personalizzate. Più si compra più vantaggi si ottengono, perché una volta raggiunto il livello di membership Diamond viene caricato sulla carta un credito pari al 5% della cifra spesa.

Non perdere altro tempo, entra subito a far parte del Club Momenti preziosi su Bluespirit.com, ti aspettano vantaggi esclusivi!