Incendio boschivo, questa notte al confine italo-francese, nella zona di Grimaldi. Sul posto stanno ancora lavorando le squadre dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia e francesi.

Le fiamme sono divampate in una zona impervia e non è stato semplice riuscire a spegnerle. In questo momento l’incendio è sotto controllo ma il lavoro di spegnimento è ancora in corso.