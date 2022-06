Mobilitazione di soccorsi, questa notte ai ‘Balzi Rossi’ di Ventimiglia, sulle rocce dietro al museo. Una persona, infatti, è rimasta bloccata dopo una caduta che le ha provocato ferite a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo e la squadra Saf di Imperia. Il ferito è stato soccorso, messo su una barella e portato in salvo. E’ stato poi preso in consegna dal personale medico del 118, che lo ha portato in ospedale per le cure del caso.