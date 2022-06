Temperature all'insù e caldo afoso nella nostra provincia: in molte città colonnina di mercurio sopra i 30 gradi

Sole, caldo e anche aumento dell’umidità. Questo, in estrema sintesi, quanto ci aspetta nelle prossime ore per la situazione meteorologica che, mai come quest’anno, è anche legata alla siccità e ai problemi idrici che sta generando.

L’assenza di precipitazioni ‘vere’ ormai da mesi ha messo in ginocchio la già drammatica situazione di invasi e acquedotti collinari, lasciando come unica risorsa ancora importante il ‘Roya’, dove Rivieracqua sta da mesi lavorando alle operazioni di ‘grattage’ per garantire la captazione dai pozzi, anche in virtù dei problemi legati ancora ai danni provocati dalla tempesta ‘Alex’ nell’ottobre 2020.

Nei mesi scorsi abbiamo ampiamente parlato dei problemi che, in queste ultime settimane si stanno ulteriormente acuendo. Le temperature sono piuttosto elevate da giorni ma, proprio oggi sono ancora aumentate (insieme all’umidità) creando un po’ di afa di percezione superiore a quelle effettive.

In diverse città della provincia le temperature sono sopra i 30 gradi: a Pieve di Teco 31,7, Colla Rossa sopra Ventimgilia 31,7, Borgomaro e Diano Marina 30,5, Rocchetta Nervina 30,4. Sotto i 30, ma di poco, abbiamo Pornassio, Airole e Dolcedo con 29,8 seguite da Castelvittorio con 29,3, Pontedassio e Ranzo 29, Pigna e Triora 28,6, Dolceacqua 28,4, Cipressa 27,6, Seborga e Ventimiglia 27,5, Bajardo 26,1, Verdeggia 25,9, Sanremo 25,4, Col di Nava e Imperia 25,2, Apricale 23, Montalto Carpasio 22,9 e Poggio Fearza 19,6. Le previsioni vedono un ulteriore aumento delle temperature nel fine settimana, nell’ordine di uno o due gradi.