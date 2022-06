Serie di arresti dei Carabinieri negli ultimi giorni: sei le persone fermate e portate in carcere o ai domiciliari

Prosegue l’attività dei Carabinieri in tutta la provincia di Imperia, con unità sul territorio, nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione.

Negli ultimi giorni sono stati sei gli arresti nei confronti di persone su cui gravavano provvedimenti cautelari o definitivi. Nel dettaglio, a Ventimiglia è stato arrestato uno straniero, presunto responsabile di una rapina ai danni di un connazionale. Un altro è stato indagato per maltrattamenti in famiglia e un altro, responsabile di atti persecutori, trasferito in detenzione domiciliare per un anno.

I Carabinieri di Imperia hanno eseguito un provvedimento definitivo, trasferendo in carcere una persona condannata a un anno e nove mesi di reclusione per violenza sessuale.

A Sanremo, infine, i Carabinieri hanno arrestato un uomo, sul cui capo pendeva una pena di un anno per furto aggravato e simulazione di reato. E’ stato trasferito in carcere uno straniero che dovrà scontare due anni e sette mesi di reclusione per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti e allo stesso notificato un provvedimento definitivo in cui è stata disposta la reclusione per più di quattro anni per gli stessi reati.