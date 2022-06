Imperia: scontro tra due auto in via Caramagna, anziano si schianta contro un muro (Foto)

Scontro tra due auto, questa mattina poco dopo le 11.30 in via Caramagna, all’ingresso dell’omonima località di Imperia.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente di una Alfa Romeo Giulietta stesse svoltando per parcheggiare, quando è sopraggiunta una Fiat Panda alla cui guida c’era un uomo anziano.

L’impatto è stato violento e la Panda è poi finita per schiantarsi contro il muro. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa imperiese e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’anziano dalle lamiere.

Praticamente illeso il conducente dell’Alfa, ferito quello della Panda, portato al 'Santa Corona' di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità per i riscontri del caso. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi.