Bussana: si sta costituendo un comitato di abitanti contrario all’installazione di una nuova antenna 5G

Fermento anche a Bussana, come già accaduto in altre zone di Sanremo (es: via Bonmoschetto dove è intervenuto anche il Tar), dove è in fase di installazione un’antenna Iliad. Gli abitanti sono intenzionati a costituire un comitato spontaneo per affrontare la situazione e decidere la posizione e le contromisure da assumere, con l’obiettivo di bloccare i lavori.

“L’antenna è a 150/200 metri in linea d’aria dalle scuole – raccontano dalla frazione sanremese – Il piano antenne non è stato concordato e non si è tenuto conto della morfologia della zona, con conseguenti disagi sia ambientali sia paesaggistici. Non siamo contrari allo sviluppo tecnologico, ma serve buonsenso e queste cose vanno concordate, invece nessuno ne sapeva nulla”.

Una questione destinata a far discutere ancora.