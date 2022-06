Siglato il patto di amicizia tra Sanremo e Netanya (Israele): a palazzo Bellevue l'incontro tra i due sindaci

Dopo l’annuncio dello scorso autunno ora è il momento degli atti formali. Questa mattina il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha ricevuto a palazzo Bellevue l’omologa israeliana Miriam Feirberg, prima cittadina di Netanya, promotrice dell’intitolazione di una piazza alla Città dei Fiori.

Un patto di amicizia figlio dello stretto legame tra Sanremo e Israele nel nome della conferenza che, di fatto, nel 1920 pose le basi per la nascita dello Stato. Un rapporto che vorrà generare flussi turistici e iniziative culturali condivise nell’ottica di una costante crescita per due città dalla forte vocazione turistica internazionale.

Si legge sul documento del patto: “Il presente memorandum ha per oggetto l’istituzione delle basi di cooperazione e scambio tra Sanremo e Netanya, nelle aree della cultura e del turismo, in modo da contribuire allo sviluppo e all’approfondimento delle relazioni di amicizia di entrambe le città, in prospettiva di costruire insieme le basi per progetti condivisi”.

Le parti si impegneranno in due aree di interesse. Cultura: “Collaborare per il lancio di campagne di comunicazione ed eventi culturali che possano favorire la promozione della cultura, musica e arte israeliana e italiana nelle due città; favorire, secondo le proprie competenze e possibilità, lo scambio di conoscenze al fine di cooperare per la promozione del patrimonio storico delle due città”; turismo: “Entrambe le parti incentiveranno la condivisione di esperienze e informazioni sulla politica del turismo in relazione alle affinità dei due territori, affacciati sul mare, con clima mite e a forte vocazione turistica”.

Le basi per un legame tra la nostra città e Israele sono state fondate lo scorso anno durante le celebrazioni per i 100 anni della “Conferenza di Sanremo”, evento cruciale nelle relazioni internazionali per la spartizione dell’ex Impero Ottomano e per la successiva nascita dello Stato di Israele svoltosi a Sanremo il 18 aprile 1920.

Proprio in occasione di quelle celebrazioni, l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, è stato a Sanremo, al castello Devachan: qui è stata scoperta la targa realizzata a memoria della “Conferenza di Sanremo” che ha rappresentato un primo passo nella nascita del futuro Stato di Israele. E la città di Netanya, per dare lustro a Sanremo e alla Conferenza, ha dedicato una piazza alla nostra città: “Piazza Sanremo”.

All’incontro di questa mattina erano presenti anche il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, gli assessori Silvana Ormea e Giuseppe Faraldi, i consiglieri comunali Alessandra Pavone e Ester Moscato.