Sanremo: un abbattimento e lavori sul verde della ciclabile dopo il pericoloso crollo del pino a Bussana

Dopo il grande spavento è tempo di prevenire. Così il Comune di Sanremo ha predisposto lavori sul verde vicino alla pista ciclabile per evitare nuovi crolli come quello del 15 aprile scorso a Bussana, poi seguito da un altro il 4 maggio nella zona di San Martino.

Il settore Lavori Pubblici di palazzo Bellevue ha affidato l’incarico a un agronomo per la verifica del verde per poi predisporre i lavori sia per la parte pubblica che per quella privata (proprietari dei terreni e Amaie Energia). I costi a carico del Comune sono stati di circa 17 mila euro e hanno previsto, oltre alla sistemazione del verde, anche un abbattimento proprio nella zona di Bussana dove è stato eliminato un altro pino adiacente a quello precipitato ad aprile. L’assenza del ‘vicino’, infatti, lo aveva reso pericolante sia per l’esposizione alle intemperie che per un disequilibrio nel terreno.

L’intenzione del Comune è quella di rendere sicura la ciclabile evitando pericoli del tutto inaspettati come i crolli degli ultimi mesi. Ed è auspicabile anche un intervento nelle zone abbandonate a loro stesse dove non si notano potenziali pericoli, ma la resa estetica lascia a dir poco a desiderare.