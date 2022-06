Sanremo: ultimi step verso il via al restyling di porto vecchio, dalla seconda commissione arriva il ‘sì’ all’unanimità per l’aggiornamento del PUC

Il progetto per la riqualificazione di porto vecchio è sempre più vicino a diventare realtà e la posa della prima pietra non è poi così lontana.

Questo pomeriggio al seconda commissione consiliare ha dato l’ok all’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale inserendo le prescrizioni arrivate dalla Regione e prendendo atto dell’assenza di osservazioni.

“La pratica richiedeva alcuni passaggi di carattere normativo in particolare a seguito di una riperimetrazione dell’ambito - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - abbiamo una normativa di PUC che disciplina gli interventi e le questioni di natura geologica e la Regione Liguria che ha già espresso parere positivo per gli interventi che riguardano le questioni di natura geologica che ha poi introdotto alcune prescrizioni. C’è stata una relazione aggiuntiva da parte del geologo che in modo più analitico ha verificato quali devono essere le attività di indagine e sicurezza”.



La seconda commissione di oggi ha dato l’ok all’unanimità alla pratica e ora la parola passa al consiglio comunale. È l’ultimo step prima della pubblicazione del bando di gara. Poi sarà il momento di dare il via al conto alla rovescia verso la posa della prima pietra.