Sanremo: erba alta e sporcizia sulla ciclabile alla Foce, Amaie Energia affida i lavori per la sistemazione (Foto)

L’estate è alle porte e la pista ciclabile rischiava di presentarsi in condizioni non certo ottimali nella zona della Foce. Erba alta, aiuole abbandonate e rifiuti ovunque. A seguito del nostro articolo Amaie Energia si è attivata per l’assegnazione dei lavori utili alla sistemazione della zona Foce sino al confine con Ospedaletti. Un restyling necessario sia per questioni di estetica che per evitare incendi nel periodo più caldo dell’anno.

L’azienda, inoltre, fa sapere che saranno attivati nei prossimi giorni lavori utili anche alla sistemazione della ciclabile anche nel tratto dai Tre Ponti ad Arma di Taggia. Sistemato il peggio, si spera che Amaie Energia possa mantenere sempre uno standard di pulizia degno di una delle attrazioni turistiche più apprezzate della zona, specie dai turisti stranieri che scelgono Sanremo per la possibilità di praticare sport all’aria aperta a due passi dal mare.

Amaie Energia, nell'ambito delle manutenzioni programmate e a conclusione della procedura negoziata, ha anche provveduto ad affidare i lavori di manutenzione del verde, sistemazione aiuole e siepi della pista ciclopedonale nel tratto tra l'ex passaggio pedonale Tre Ponti e la galleria di Taggia, alla cooperativa “Jobel”. Nel tratto da Riva Ligure a Santo Stefano l'intervento è affidato alla “Azienda Agricola Rovea Marco”. I lavori sono in esecuzione.