Gli 'Assistenti bagnanti': figura ricercatissima negli stabilimenti balneari anche nella nostra provincia

Nome professionale ‘assistente bagnanti’, ma per tutti rimane sempre il ‘bagnino’. Punto di riferimento per i bagnanti amanti della tintarella e del mare, nello specifico del mare della riviera ligure di ponente.

Una figura professionale specie quest'anno ricercatissima dai gestori degli stabilimenti balneari e delle piscine, in quanto la domanda supera di gran lunga l'offerta; in Italia si calcola che per ricoprire questo ruolo mancano all'appello circa tre-quattro mila bagnini. La Liguria è in linea con la media nazionale, ma giovani volenterosi e preparati ci sono ancora.

Giovani come Chiara, attualmente in forza ai bagni Corallo di Vallecrosia, 20 anni, bagnina dall'età di 16 anni, definita la ‘Pamela Anderson della riviera’, con nel cassetto un sogno: accedere all'Accademia della Guardia di Finanza. Per il momento si prodiga a vigilare sulla sicurezza dei bagnanti in collaborazione con Massimo, bagnino dei bagni Malibu di Vallecrosia che ha conseguito il brevetto di bagnino nel 1998, nell'anno della leva militare presso lo stabilimento del soggiorno militare di Sanremo, stabilimento intitolato il settembre scorso all'alpino Tiziano Chierotti, morto in un agguato in Afghanistan nel 2012.

La crisi nel settore è dovuta a diversi fattori: se è vero che un bagnino ha un elevato costo per la tassazione imposta dallo stato, anche se ci sono agevolazioni fiscali per i più giovani, è altrettanto vero che molte volte lo stipendio non è adeguato alle ore di lavoro svolte dal bagnino, che ha una grande responsabilità nel momento in cui svolge la sorveglianza in mare per la sicurezza dei bagnanti.

Si intende che il lavoro deve essere svolto con scrupolo e senso del dovere e molti giovani non hanno voglia di sacrificarsi come qualche anno fa; la società tecnologia ha fatto un po' perdere il senso della realtà, offrendo come mete altri modi per ‘fare i soldi’, che non richiedono un impegno costante e una eccessiva responsabilità. Le vecchie generazioni hanno il compito di infondere la passione per questo lavoro alle nuove leve, perché senza bagnini che estate sarebbe?