Da luglio corse raddoppiate per la Cuneo-Ventimiglia: l'annunci quest'oggi dalla Regione Piemonte

"Servizi più capillari e mantenimento della quantità di chilometri operati". Queste le direttrici che hanno guidato il lavoro della Regione Piemonte per la redazione del nuovo contratto di servizio ferroviario regionale che, come si spiega da piazza Castello, sarà sottoscritto con Trenitalia nelle prossime settimane.

Come hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, "la situazione ereditata dall’amministrazione regionale era economicamente molto difficile, con un mini contratto senza copertura finanziaria nell’ultima annualità e fondi per i servizi mai incrementati. Tuttavia, l’impegno della Regione nel voler dare un servizio ferroviario migliore si è concretizzato, grazie a un profondo lavoro degli uffici e di tutti i soggetti interessati, in una prima riorganizzazione che tiene conto dei cambiamenti dell’utenza, da un lato, e delle necessità di territori rimasti senza servizi, dall’altro".

L’utenza è infatti variata notevolmente negli anni, con un’importante accelerazione negli ultimi tre anni dovuta ai cambiamenti di abitudini di mobilità durante l’emergenza sanitaria. Molti orari sono stati infatti rivisti in funzione di un flusso di passeggeri che si sposta in altri orari e verso altre destinazioni o, addirittura, non si sposta più con il treno. Ragionando su queste variazioni e dopo un’attività di ascolto dei territori si è perciò deciso di mantenere stabile la quantità di chilometri prevista dal contratto con Trenitalia, spalmandola su linee e orari differenti, ma mantenendo invariato il servizio nei giorni feriali, quando la richiesta è più forte.

Importanti le novità sui servizi. Verranno infatti introdotti, a partire dal mese di luglio il raddoppio delle corse quotidiane tra Cuneo e Ventimiglia, con altri due treni al mattino e due al pomeriggio.