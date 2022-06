Badalucco: recita in dialetto per la chiusura del progetto PON "Teatro Scuola di Vita", applausi per i bimbi della primaria

Una recita in dialetto badalucchese sancisce la chiusura del progetto PON "Teatro scuola di vita", portato avanti dalla scuola primaria di Badalucco. Un'attività seguita dalle insegnanti Nives Bianchi e Adriana Rossi.



La performance è stata molto apprezzata, in particolare dalle autorità presenti: la dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Taggia, Anna Maria Fogliarini, il sindaco di Badalucco Matteo Orengo accompagnato anche dagli altri amministratori. Presente anche il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, José Rosapinta.



Tanti applausi nell'anfiteatro di Badalucco, gremito per l'occasione. Una grande soddisfazione per i giovanissimi protagonisti che si sono messi in gioco con questa rappresentazione e per le insegnanti che hanno curato questo progetto durante l'anno scolastico. A tutti loro i complimenti arrivati dal primo cittadino a nome della comunità badalucchese. La serata è terminata con il buffet offerto dai genitori.