Pallapugno, Prodeo fa suo il derby di C2 contro San Leonardo (9-3) grazie ad un super-Odetto. In C1, tris di vittorie ponentine

Federico Raviola accelera e conquista il secondo posto dopo il convincente 9-2 su Virtus Langhe di Paolo Vacchetto. Ma Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese non può fermarsi dato che già stasera (ore 20:30) sarà in campo al ‘Capello’ contro la SubalCuneo, nella sfida tra ex: Raviola, appunto, da un lato e Corino dall’altro.

In Serie B, soffrono entrambe le rappresentative ponentine: il Pieve di Teco di Molli cede, in casa, 7-9 al Ceva mentre Don Dagnino rimane a quattro giochi contro la capolista Alta Langa.

Grande vittoria di Amici del Castello, in Serie C1, a Cortemilia e aggancio in classifica a 3 punti proprio alla formazione gialloverde. Sempre avanti i castellotti, chiudono poi con un roboante 3-9. Successo esterno anche per Pieve di Teco di Sergio Seno che si sbarazza per 1-9 della Bormidese, fanalino di coda.

Sotto la direzione attento di Enrico Verdini, fa sua la partita anche la Taggese che, in casa, batte Canalese 9-4. Ma il sorriso è amaro perché durante il match la spalla Ivan Orizio subisce un brutto infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi qualche settimana.

Il k.o. dell’Imperiese a Bubbio non completa il poker di vittorie. Prestazione coriacea di Guasco e soci che rimontano fino al 7-6 ma l’aggancio fallisce ai vantaggi e la capolista (fin qua, imbattuta) vola verso il punto.

In Serie C2, grande vittoria del Don Dagnino A per 9-2 nello scontro diretto contro Ricca. Sconfitta invece per la formazione B per 9-1 a Cuneo.

Chiudiamo con il big-match del girone A: il derby ponentino che ha visto la Prodeo prevalere sulla San Leonardo per 9-3. Diego Odetto fa il bello e cattivo tempo allo sferisterio di Chiusavecchia e, unito alle belle battute di Ranoisio, spedisce i suoi sul 5-1. Gli imperiesi rialzano la testa e recriminano sul ‘15’ – assegnato discutibilmente agli avversari - che avrebbe portato il tabellone sul 5-3. Ed invece, poco dopo, sono i padroni di casa a chiudere sul 6-2 all’intervallo. Nella ripresa, calano i ritmi ma è Prodeo a fare suo il secondo punto della stagione.