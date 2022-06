Pallacanestro: il Ventimiglia-RaNaBo Under 17 vince gara 1 a Imperia e ipoteca il titolo regionale

Vittoria al cardiopalma per la Ranabo-Ventimiglia Under 17 in gara 1 di finale regionale ad Imperia. Risultato finale 57-54 per i ponentini, che dimostra la solidità della squadra costruita ad inizio stagione da Faedda e Favari.

Partita condotta sempre col muso davanti, con un primo tempo sontuoso che è terminato sul 37-22. Nel secondo la reazione dell’Imperia è veemente, ma i giovani frontalieri non mollano nonostante l'uscita prematura per falli di Fusco e Tornatore e l'infortunio finale di Lupi, portandosi ad una vittoria dal titolo.

Ora la palla si sposta al Palaroya, dove gara 2 diventa un crocevia per entrambe le squadre: vincere, chiudere la serie e conquistare il titolo per il team ponentino o vincere e riaprire i giochi per quello imperiese.

Ventimiglia-RaNaBo: Paraschivu 18, Barbieri S. 11, Lupi 8, Fusco 7, Campisi 5, Tornatore 4, Tufo 4, Mariotti, Del Cioppo (cap.), Barbieri D. Coach: Favari-Faedda