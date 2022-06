Bordighera: il torneo di pallavolo all’istituto Montale conclude l’anno scolastico (Foto)

Al plesso Montale di Bordighera dell’Istituto ‘Fermi-Polo’, sotto la dirigenza di Antonella Costanza e grazie alla prof.ssa Maria Elena Peirone e al prof. Alessio Piredda, col contributo dei rappresentanti d’Istituto, Edoardo Trosso e Lorenzo Sette, è stata data una positiva valorizzazione alla cultura dello sport, ‘mens sana in corpore sano’ come avrebbero detto i nostri illustri antenati.

È stata una straordinaria festa dello sport scolastico, nella quale si sono fusi tutti i valori positivi e aggreganti della pallavolo: fair play, rispetto, amicizia, divertimento e solidarietà. A causa dell’emergenza sanitaria nei due anni di pandemia il mondo della scuola è stato costretto a non organizzare più tali manifestazioni, ma finalmente col 2022 si ritorna lentamente alla normalità.

Come cita il motto olimpico ufficiale ‘Citius, Altius, Fortius’ (più veloce, più alto, più forte) e ‘Communiter’ (più insieme), gli atleti si sono incontrati giocando nel modo più corretto, velocemente (e ordinatamente), schiacciando più in alto e dando forza alla squadra, perché erano un gruppo e insieme, se non si vince la partita, sicuramente si vince la sfida maggiore: divertirsi in modo positivo e costruttivo.

I docenti, infatti, insieme e nel corso di tutto l’anno scolastico hanno contribuito a creare il giusto spirito civico che ha reso tutti vincenti. Per la cronaca, comunque, il torneo è stato vinto per il biennio dalla classe 1a S del Liceo OSA e dalla classe 5a S del Liceo OSA per il triennio. Anche i professori, fuori gara, hanno contribuito allo spettacolo, sfidandosi e concludendo l’anno in un clima di gioiosa allegria.