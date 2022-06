Atletica Leggera: partecipazione di alto livello mercoledì scorso al 'Prino' per l'Imperia Sprint

Organizzato dalla Maurina Olio Carli, insieme all'ufficio sport del comune e dal comitato provinciale Fidal per l'attività giovanile, si è svolto mercoledì scorso al ‘Prino’ l’Imperia Sprint, che ha portato a cimentarsi numerosi atleti di livello nazionale.

Il campo di Imperia, rimesso a nuovo e inaugurato nel settembre scorso ha già ospitato diverse manifestazioni, questa era la settima, in poco meno di sei mesi dell’anno 2022. Un crescendo che ha visto in quest’ultimo incontro il battesimo del doppio rettilineo, molto voluto dai dirigenti e tecnici della società di casa e sogno realizzato splendidamente dall’amministrazione. Questa possibilità di permettere di far esprimere al meglio gli atleti secondo la direzione del vento ha portato un beneficio alla gara che ha soddisfatto tutti i partecipanti, rimasti favorevolmente colpiti dall’organizzazione, dalla qualità della pista e del materiale nuovissimo acquistato dal comune. Basti pensare che i blocchi di partenza sono li stessi utilizzati dalle stelle olimpiche.

Tra tutti i partecipanti si sono messi in mostra particolarmente nella gara dei 100m femminili la fortissima atleta Ilaria Accame, portacolori e atleta di punta dell’atletica Arcobaleno Savona che ha vinto la gara con l’ottimo tempo di 11”83. Nella corrispettiva gara maschile l’ha invece spuntata il giovane atleta della Sisport Torino, Menchini Simone con 10”83. Le corse con gli ostacoli hanno portato alla vittoria l’atleta Imperiese Eleonora Ferrero, che ha vinto con facilità i 100hs. Sicuramente i 110 hs della categoria Juniores è stata la gara di maggior spessore tecnico in campo. Presenti i migliori specialisti Italiani, la corsa è stata vinta da Corti Edoardo dell’atletica Bergamo 1959 Orioncenter con l’ottimo tempo di 13”91, davanti a Riccardo Legnani del Cus pro patria Milano 13”97 e Oliver Mulas 14”02 dell’asd Maurina Olio Carli.

La manifestazione ha poi visto nel suo concludersi una corsa su una distanza lunga, sicuramente non sprint come da nome della manifestazione, ma un 3000m che ha dato la possibilità agli atleti, prevalentemente della zona e principalmente atleti del Marathon Imperia di cimentarsi su pista. Un atto dovuto e un ringraziamento alla società Imperiese del Marathon che si è adoperata anch’essa alla buona riuscita del meeting.