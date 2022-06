Pallapugno, tre giorni impegnativi per l'Imperiese: questa sera, il match-clou a Cuneo contro la ex squadra di Raviola

Tre giorni intensi per la Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che, questa sera alle ore 20:30, affronterà il quarto turno del girone di ritorno di Serie A. Allo sferisterio ‘Capello’ di Cuneo, i liguri saranno ospiti della SubalCuneo, ex squadra di Federico Raviola.

Ieri sera, la formazione di Serie C1, capitanata da Jacopo Guasco, ha perso 9-6 in casa della capolista Bubbio. Davide Malafronte (spalla), Alessio Cane e Niccolò Giordano (terzini) a completare la quadretta che, dopo lo svantaggio iniziale, prendeva fiducia recuperando fino al 7-6. Ma l’aggancio definitivo veniva vanificato ai vantaggi e, al gioco successivo, seguiva il triplice fischio del signor Grasso.

Un match che lascia qualche rimpianto per gli episodi sfavorevoli ma anche una fiduciosa consapevolezza nella squadra, ora al quinto posto in classifica con 5 punti.

Domenica 12 giugno, a Dolcedo, si era tenuto il primo raggruppamento Promozionali. Insieme all’Imperiese, figuravano anche i giovanissimi della San Leonardo (vincitori della giornata, con tre vittoria in altrettante partite), Don Dagnino ed Amici del Castello. La formazione allenata da Lorenzo Terreno si è classificata al quarto posto del girone C, raccogliendo tre giochi contro i castellotti.