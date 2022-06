Imperia: sabato e domenica prossimi allo 'Spazio Vuoto' la Trilogia della Villeggiatura di Goldoni

A conclusione del ‘Laboratorio Adulti’, sabato e domenica prossimi alle 21, andrà in scena allo Spazio Vuoto di Imperia, ‘Smanie e Avventure’, tratto dalla Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni.

La ‘Trilogia della Villeggiatura’ è assolutamente originale e possiede una perfetta architettura teatrale. Andranno in scena le due prime parti, ovvero ‘Smanie’ e ‘Avventure’ in cui si assiste alla trasformazione dei personaggi i cui destini, le cui emozioni, ci riguardano e ci toccano. I preparativi per la villeggiatura, l’ansia per la partenza, il tempo disteso delle partite a carte, delle conversazioni estive hanno un movimento sentimentale fatto di attese e delusioni, di speranze e conflitti.

Goldoni offre un’analisi lucida e cruda di questo mondo, che è anche il nostro. Un mondo in cui i sentimenti e i destini sono spesso trattati con fredda aridità, alla stregua di una partita doppia. La regia è di Livia Carli e Gianni Oliveri, gli interpreti sono: Alessandra Brunengo, Amedeo Casella, Cinzia Cuppone, Iole Dibernardo, Sandra Donnini, Michelangelo Maggioli, Elena Orsini, Marco Parodi, Cristiano Peri, Graziella Pulga, Stefania Unnia, Sara Vassallo.