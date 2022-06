Sanremo: pista ciclabile nel degrado in zona Foce, non viene tagliata l'erba ci sono zone piene di rifiuti (Foto)

Degrado e scarsa manutenzione sulla pista ciclopedonale del ponente ligure, a Sanremo nella zona che va dai bagni la bussola fino ai bagni Stella.

La segnalazione ci arriva da alcuni lettori e, effettivamente, dopo un breve sopralluogo, la situazione è davvero in condizioni precarie, tenuto conto del massiccio utilizzo della ciclabile nel periodo delle vacanze, da parte degli appassionati delle due ruote e non solo.

Secondo i segnalatori da oltre due mesi l'erba non viene tagliata, con rischi di eventuali incendi tenuto conto di siccità e caldo. Le piante sul lato mare sono ormai un bosco intrecciato e invadono la striscia pedonale, costringendo chi transita a piedi di invadere la corsia dei ciclisti.

Ci sono anche palme soffocate da altro verde mentre il mare ormai, data l'altezza delle piante, non si vede più. Chissà nel sottobosco delle diverse piante non potate se, tra l’altro, non si siano insediati eventuali topi.

La ciclabile è frequentata da migliaia di persone ogni giorno, siano ciclisti, gente che corre o passeggia e da turisti affascinati da questa realtà. I segnalatori ci hanno evidenziato la bellezza e l’ampiezza della nostra ciclabile: “La maggior parte di quelle in tante città – dicono - sono pezzi d'asfalto larghi al massimo due metri, dove spesso rischi di scontrarti con chi pedala dalla parte opposta. Abbiamo una ricchezza meravigliosa e invidiata, un biglietto da visita unico e chi la gestisce dovrebbe forse organizzarsi meglio e i comuni controllarne l'operato”.