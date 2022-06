Sanremo: detenuto sorpreso in cella mentre usa un cellulare, il Sappe "Detenuto noto, ha reagito contro il sequestro"

Un detenuto marocchino è stato sorpreso ad usare un telefono cellulare all'interno del carcere di Sanremo. L'episodio è avvenuto nella cella dello straniero. La polizia penitenziaria ha sequestrato il telefonino. Inoltre il detenuto colto in flagranza ha reagito al sequestro del telefonino.



Il Sappe ricorda che "...il possesso e l'utilizzo di un telefono all'interno dei penitenziari è reato penale. La reazione del detenuto è stata irruenta. Il soggetto si è barricato all'interno della camera impedendo l'ingresso degli agenti, inveendo e minacciando. Solo l'abile azione persuasiva del vice comandante ha fatto sì che il detenuto desistesse dal suo insano gesto, facendolo uscire dalla sua cella e consentendo l'ingresso del personale di polizia per successivi controlli".



"Il detenuto in questione è un soggetto particolare già noto al personale di Sanremo per i suoi comportamenti aggressivi, per i quali aveva subito un'allontanamento presso altro istituto. Ma - denuncia Tristaino del Sappe - il detenuto dopo una serie di trasferimenti ha fatto rientro a Sanremo dove ha nuovamente creato scompiglio".



Per Tristaino del Sappe "...si ritiene inutile tutto questo turismo penitenziario dove i detenuti continuano a migrare sempre tra gli stessi istituti, denotando così l'inutilità di tali provvedimenti. Per il SAPPe Liguria bisogna rivedere i circuiti penitenziari, l'assegnazione dei detenuti più facinorosi in istituti dove è maggiormente garantito l'elemento sicurezza ed assistenza" – conclude il SAPPe.