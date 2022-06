Coronavirus: oltre 1.000 oggi i nuovi positivi in regione, cresce il tasso di positività sopra il 15%

Sono 1.008 i nuovi positivi al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, 105 dei quali in provincia di Imperia. I nuovi positivi a Savona sono 118, a Genova 631 e a La Spezia 152.

Oggi sono stati 6.483 tamponi dei quali 1.407 molecolari e 5.076 antigenici rapidi, per un tasso di positività, in aumento, al 15,54%. Calano i ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo e in tutto sono 23 (-3) e nessun paziente è in terapia intensiva. Aumenta invece, il numero dei ricoveri su base regionale, pari a 146 (+2) dei quali 4 (+1) in terapia intensiva.

Oggi vengono segnalati tre morti nella nostra regione, dei quali due nel savonese e uno nello spezzino. Sono 5.318 i pazienti in isolamento domiciliare, 310 in più rispetto a ieri.

Sotto il bollettino e il dettaglio sulle vaccinazioni.