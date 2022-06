Situazione insostenibile al Carcere di Sanremo, Lorenzo (Sappe) chiede intervento al Provveditorato

"L’ennesima odierna aggressione che ha subito oggi un poliziotto penitenziario dallo stesso detenuto che solo due giorni prima aveva aggredito un altro collega, è il Bignami della gestione di Sanremo. Detenuto violento che la Direzione lo ha anche autorizzato a fruire della palestra forse come riconoscimento al suo lodevole ed aggressivo comportamento".

Il Segretario Nazionale del Sappe, Michele Lorenzo, ha scritto al Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria Torino, per denunciare le problematiche che interessano il carcere di Sanremo e chiedere un intervento. "Come segreteria regionale abbiamo effettuato innumerevoli interventi per cercare una soluzione mediata sul ricorrente problema Sanremo. Porto all’attenzione il malcontento dei colleghi che mai, come in questo periodo, stanno subendo la cattiva gestione dell’istituto. Abbiamo chiesto di inviare una commissione ispettiva che appuri le falle del sistema ma non c'è stato nessun intervento. Abbiamo chiesto l’assegnazione di personale maschile, necessario per rinforzare la sicurezza dei reparti detentivi – arrivano 10 donne. Abbiamo chiesto il piano di rientro del personale distaccato in altre sedi. Risultato: altri distaccati. Abbiamo chiesto un incontro con il Provveditore: nessuna risposta. Abbiamo chiesto di adire allo strumento disciplinare verso quei detenuti rei di azioni avverse ai regolamenti: nessun consiglio disciplina e riconoscimento di altri benefici. Abbiamo chiesto di formalizzare le disposizioni che riguardano la gestione dei detenuti: disposizioni verbali giornalmente diverse. Abbiamo chiesto l’allontanamento, ovvero evitare la presenza simultanea di più detenuti 'problematici': se ne aggiungono altri".

"Attualmente risultano sempre attive le aggressioni al personale, gli eventi critici, la mancanza di fiducia verso l’amministrazione che non interviene con la volontà di individuare il vero problema e risolverlo. Si cercano invece le giustificazioni agli errori, che poi stanno determinando il crollo del sistema Sanremo. La risposta ai mali di Sanremo questa O.S. ce l’ha: Direttore e Comandante. Detenuti impuniti, anzi premiati, colleghi impegnati sino allo stremo e tacciati di non saper operare. E si potrebbe continuare all’inverosimile. Allora questa Organizzazione Sindacale si chiede quale sia il ruolo della Direzione, del Comandante, del Provveditore e dello stesso Dipartimento, e quale sia l’impegno o l’interesse verso Sanremo".

"Oggi il problema di Sanremo - conclude Michele Lorenzo - non può trovare la soluzione nell’inviare gli ispettori da Genova Marassi con turni di 15 giorni, un limite che non permette di capire quello che c’è da fare in un istituto ormai al collasso. E’ necessario garantire una continuità nel servizio, si sarebbe dovuto motivare il personale con il riconoscimento economico previsto ed utilizzato per in altri analoghi casi di emergenza, vedi Aosta. Premettendo che L’ordine e la disciplina sono condizioni per realizzare il trattamento rieducativo, perciò il carcere è un luogo dove ci sono regole precise, conoscerle e rispettarle serve anche a non peggiorare la situazione dei detenuti, riteniamo che non sia stato ancora abrogato l’art. 77 del regolamento Penitenziario quindi si richiama la sua attualità. Si chiede quando come e se si vorrà intervenire su Sanremo".