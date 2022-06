Arma di Taggia: approvato il progetto per i lavori alla 'Darsena' e per la nuova sede della Guardia Costiera

L’amministrazione Comunale di Taggia ha approvato la variante al progetto del settembre 2021 per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del porto alla ‘Darsena’, in modo da consentire le corrette condizioni di utilizzo della stessa ma anche per realizzare la nuova sede della ‘delegazione di spiaggia’ della Guardia Costiera.

Il porticciolo di Arma, infatti, dopo i danni subiti a causa degli eventi meteo-marini, presenta notevoli deficit strutturali come la carenza di segnalamento di ingresso e l’ingente presenza di materiale sedimentario che impedisce le regolari attività di manutenzione per l’ingresso e l’uscita dei natanti.

L’Amministrazione ha deciso di intervenire ugualmente, nonostante sia vicina la data di fine concessione del porto ma, contestualmente, ha anche approvato la realizzazione della nuova sede della Capitaneria. Il costo dell’intero lavoro ammonta a quasi 250mila euro, dei quali 150mila finanziati direttamente dal Comune e i restanti attraverso un mutuo.