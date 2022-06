Al via da oggi l'hashtag #portamilassù2022: torna il concorso fotografico dedicato a Luca Borgoni

#portamilassù2022 è questo il tag da aggiungere a partire da oggi (6 maggio), su Instagram, a commento di immagini di montagna, per partecipare alla quarta edizione del concorso fotografico dedicato a Luca Borgoni (giovane alpinista cuneese che perse la vita, a soli 22 anni, sul Cervino l’8 luglio 2017).



Luca amava la montagna e la fotografia intesa come un modo unico per immortalare emozioni e paesaggi. Il photocontest si concluderà l’8 luglio e sarà un modo per creare una rete tra tutti coloro che trovano nel paesaggio montano una fonte di ispirazione e gioia.



Le immagini dovranno interpretare al meglio il concetto del "Portami Lassù". Il concorso, infatti, si ispira al libro Mondadori che vede, come protagonista principale, proprio Luca.



Tra tutte le foto verranno selezionate 30 immagini finaliste. Durante la premiazione finale che si terrà nel mese di settembre a Cuneo, grazie al patrocinio del Comune ed alla sponsorizzazione di Granda Led, in Sala San Giovanni, ad ogni finalista verrà consegnato un fotolibro creato e stampato per l’occasione. Inoltre, in questa occasione, verranno decretati i primi sei classificati ed il vincitore del premio speciale offerto dall’ATL DEL CUNEESE. Quest’ultimo sarà il miglior scatto realizzato per il concorso in una delle bellissime Valli del Cuneese.



I premi in palio sono:

• 1° PREMIO: pernottamento e prima colazione per due persone presso l'hotel GORRET di Breuil Cervinia

• 2° PREMIO : buono offerto da SALEWA STORE di Cuneo

• 3° PREMIO : buono offerto da SALEWA STORE di Cuneo

• 4° e 5° PREMIO : premi offerti dalla pasticceria ARIONE di Cuneo.

• 6° PREMIO offerto dalla cartoleria Calcagno



PREMIO SPECIALE al miglior scatto in gara realizzato in una delle valli cuneesi: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER DUE PERSONE IN UNA STRUTTURA DA DEFINIRE.



Da oggi basterà un click per far parte di quello che la famiglia di Luca considerano, per lui, il miglior regalo e ricordo!