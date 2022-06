Sanremo: attraversamento pedonale pericoloso in via Zefiro Massa, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Daniela, ci ha scritto per segnalare a chi di dovere la pericolosità degli attraversamenti pedonali di via Zeffirino Massa a Sanremo:

“In particolare (nelle foto), per il quale la visibilità sia per l’automobilista che per il pedone c’è solo quando quest’ultimo è già sceso dal marciapiedi e la macchina non fa più in tempo a frenare. Non parliamo di chi deve attraversare con passeggini, carrozzelle e mezzi di locomozione per disabili. E considerate, nessun dissuasore, che invece è stato messo pochi metri più in giù dove la visibilità è perfetta. Come sempre ho già segnalato più volte senza nessun riscontro”.