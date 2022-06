Bajardo: lavori al parco giochi fermi da mesi, una lettrice "Quando saranno terminati?" (Foto)

Una nostra lettrice ci ha scritto per chiedere un intervento di sistemazione del parco giochi di Bajardo:

“Quando nell’ottobre del 2021 siamo venuti a conoscenza del fatto che una ditta locale si fosse aggiudicata i lavori io (e con me molte altre persone che amano quel paese) sono stata molto felice e entusiasta. Ci siamo chiesti: l’estate prossima i nostri bimbi avranno un parco tutto nuovo a disposizione? E invece… no! Siamo già a metà giugno e il parco giochi è nelle stesse identiche condizioni di ben 9 mesi fa, anzi forse peggiori. Sono stati potati degli alberi, è stata sistemata (in maniera non troppo accurata) una rete di protezione e basta. Della posa della pavimentazione antiurto in programma, nemmeno l’ombra. Sono stati però rimontati i giochi, non tutti, che erano stati tolti per agevolare la potatura degli alberi. Evitiamo di toccare il discorso ‘sicurezza’: uno scivolo non è fissato e cosa accadrebbe se un bimbo piccolo si facesse male? E se uno più grande ne disponesse in maniera non.., urbana? Di chi sarebbe la responsabilità? Prima dei lavori c’erano die coppie di altalene. Una appartenente ad un blocco giochi più moderno e recente, che è stata rimontata. Una più vecchia. Che però non è stata rimontata. Perché la trave superiore che reggeva le altalene è stato… segata via. Quando vedremo completato un lavoro iniziato ormai 9 mesi fa? Quando i nostri figli, i visitatori del paese, gli abitanti tutti, potranno avere quanto promesso?”.